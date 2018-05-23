В Волжском полицейские вынесли из магазина одежды на 3,5 миллиона рублей





Полицейские выявили факт незаконного оборота немаркированной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в одном из магазинов партию одежды, которая реализовывалась без каких-либо документов, подтверждающих ее качество. На этикетках не были указаны ни страна изготовителя товаров, ни состав тканей. В общей сложности из магазина изъяты свыше 2 тысяч наименований одежды на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей.









В отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя следователями Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны».

Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы.

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