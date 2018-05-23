Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом. “Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер Денис с коллегой отца, с которым тот обычно...

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