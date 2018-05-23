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Происшествия
 24.05.2018 04:12

Под Волгоградом байдарочники нашли тело утонувшего 1 апреля рыбака

Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку  рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом.  
“Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер  Денис с коллегой отца, с которым тот обычно рыбачил, приехали в Приморск. И вскоре мужчины обнаружили машину пропавшего рыбака. Насколько было возможно, они осмотрели водохранилище, но провалов на льду  не нашли. Однако ледяной покров местами начинал  таять, и выходить на него стало опасно.
“Несколько недель нам не было ничего известно о судьбе отца. В это время нас морально поддерживали: приморский участковый Сабит Сариев, начальник участковых Быковского района Сергей Швецов и многие другие. Они звонили, рассказывали о ходе поисков, старались приободрить. Поддерживали и спасатели, в том числе руководитель областного МЧС Олег Гребенюк.  За что им всем огромное спасибо”, - говорит Денис. 
По его словам, тело пропавшего отца обнаружли спортсмены-байдарочники - в нескольких десятках километров от места его выхода на лед. Когда молодые люди рассказали о своей находке рабачившим неподалеку мужчинам, те ответили, что знают о лежащем там трупе. И “рыбаки”  посоветовали не “заморачиваться”, мол, кому надо - тот найдет. Но спортсмены все же сообщили о страшной  находке в правоохранительные органы. 
Старший следователь СО по Дубовскому району регионального СУ СКР Юрий Гузанов подтвердил обстоятельства обнаружения тела и уточнил, что видимых повреждений криминального характера на нем не было. 


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В суде Волгограда обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек запутался в молчании Сегодня  Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает  ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании  Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал  вопрос,  узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях  относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...
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