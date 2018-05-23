|Происшествия
|24.05.2018 04:12
Под Волгоградом байдарочники нашли тело утонувшего 1 апреля рыбака
Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом.
“Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер Денис с коллегой отца, с которым тот обычно рыбачил, приехали в Приморск. И вскоре мужчины обнаружили машину пропавшего рыбака. Насколько было возможно, они осмотрели водохранилище, но провалов на льду не нашли. Однако ледяной покров местами начинал таять, и выходить на него стало опасно.
“Несколько недель нам не было ничего известно о судьбе отца. В это время нас морально поддерживали: приморский участковый Сабит Сариев, начальник участковых Быковского района Сергей Швецов и многие другие. Они звонили, рассказывали о ходе поисков, старались приободрить. Поддерживали и спасатели, в том числе руководитель областного МЧС Олег Гребенюк. За что им всем огромное спасибо”, - говорит Денис.
По его словам, тело пропавшего отца обнаружли спортсмены-байдарочники - в нескольких десятках километров от места его выхода на лед. Когда молодые люди рассказали о своей находке рабачившим неподалеку мужчинам, те ответили, что знают о лежащем там трупе. И “рыбаки” посоветовали не “заморачиваться”, мол, кому надо - тот найдет. Но спортсмены все же сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.
Старший следователь СО по Дубовскому району регионального СУ СКР Юрий Гузанов подтвердил обстоятельства обнаружения тела и уточнил, что видимых повреждений криминального характера на нем не было.
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Здравоохранение
|23.05.2018 20:13
Заказчик оборудования для областного онкодиспансера выбрал неправильную форму закупки, которая противоречит законодательству. Такой позиции придерживается УФАС по Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его представитель - начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы Руслан Литвинов. Ранее ведомство выдало предписание отменить итоги аукциона по приобретению в лизинг дорогостоящих аппаратов для лечения раковых больных. Общая стоимость госзаказа для онкодиспансера составила порядка 600 млн рублей. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что арбитражный суд региона приступил к рассмотрению спора между ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (заказчик) и УФАС по региону....
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|Аналитика
|23.05.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод радостно сказать: «Мечты сбываются!». Расплескалась синева: у Волгоградской городской думы есть перспектива стать политически стерильной от оппозиции. Приговор убийце ребенка: в областном суде поставили точку в деле о страшной гибели пятилетней девочки из Калача-на-Дону. ГК «Чистый город» делает ставку на чудо - мусоровозы: новая техника прибыла в Волгоград. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского...
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|Общество
|23.05.2018 18:18
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выражает соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича Патрина. 22 мая, незадолго до своего 70-летия, ушел из жизни талантливый менеджер, истинный профессионал и очень светлый человек Александр Патрин. Много плодотворных лет он отдал работе в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». С 2005 по 2008 год в качестве заместителя генерального директора Общества нес ответственность за эффективность деятельности предприятия и благополучие большого коллектива. Заслуги Александра Михайловича были отмечены почетным званием «Заслуженный работник Минтопэнерго». Коллеги и друзья всегда будут помнить его, как чуткого руководителя, надежного товарища, разностороннего и интересного человека, воспитавшего целую плеяду профессионалов и талантливых руководителей. Прощание...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 18:10
Самый высокий доход среди руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, зафиксирован по итогам 2017 года у гендиректора ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, доход Юрия Лукьянова составил 2 миллиона 543 тысячи рублей. Гендиректор имеет в собственности земельный участок, жилой дом и одну четвертую долю в квартире. На втором месте по доходам – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Владимир Типаев (1 миллион 904 тысячи рублей). Он задекларировал земельный участок, жилой дом и одну вторую долю в квартире, а также автомобиль Mercedes GLK. ...
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|Экономика
|23.05.2018 17:11
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота 102» информацию о продаже предприятия, вышедшую на одном из сайтов частных объявлений. «Со всей ответственностью заявляем, что данное объявление - провокация. Ни о какой продаже действующего предприятия нельзя говорить в принципе. По факту имеет место продажа имущества обанкротившегося предприятия «Царь продукта», которое ничего не производит и не реализует. Мы - ВОЛГОГРАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ – абсолютно новое предприятие, имеющее собственное производство, выпускающее продукцию под собственными торговыми марками. Сегодня у нас работают более 1800 волгоградцев, наша продукция не нуждается в рекламе. Предприятие уверенно...
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|Расследования
|23.05.2018 17:10
Иловлинский районный суд признал недействительным межевание участка земли площадью в 309,6 гектара на острове Качалинском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместе с сельхозугодьями к этому участку “прирезали” 228 гектаров земель лесного фонда. В 2016-2017 годах частное лицо купило земли бывшего совхоза Трехостровской. Межевание шло без учета особенностей лесоустройства. Известно, что частник действовал в интересах аффилированной ООО «МАН» коммерческой структуры. Однако проведенная проверка и дальнейшее вмешательство прокуратуры не позволили полностью завладеть этим участком. Компания не успела оформить права собственности на него. Отметим, что по решению суда спорный объект снимут с кадастрового учета. Раньше по...
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|Общество
|23.05.2018 16:42
Сегодня в Волгограде на 57-ом году жизни скончался председатель Дзержинского районного суда Волгограда в отставке Александр Иванович Рулёв, возглавлявший районный суд на протяжении 12 лет (с 2004 по 2016 годы). Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, прощание с Александром Ивановичем Рулевым состоится на Димитриевском (Центральном) кладбище 25 мая 2018 года в 10 часов. «Коллектив Дзержинского районного суда еще раз выражает искренние соболезнования семье и родным Александра Ивановича, а также разделяет всю боль его утраты, - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте суда. - Для сотрудников суда Александр Иванович был не просто руководителем, а личным примером,...
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|Политика
|23.05.2018 16:38
Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе председателя фракции КПРФ Валерия Мордвинцева, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию. ...
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|Происшествия
|23.05.2018 15:40
Междугородный автобус загорелся сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании транспорта на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 13:20. Прибывшие на место ЧП расчеты пожарно-спасательной части №3 увидели, что у пустого автобуса горит багажный отсек. С огнем справились быстро. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты ведомства выясняют причины случившегося. По предварительным сведениям, транспорт принадлежит компании “Волга лайн”.
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|Экология
|23.05.2018 14:47
Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город», доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Символический ключ от чудо-машин, которые изготовлены по спецзаказу пока в единственном экземпляре, представитель завода-изготовителя передал председателю совета директоров ГК «Чистый город» Полине Вергун. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей. Так, спецтехника, предназначенная для...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 13:37
Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2...
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|Политика
|23.05.2018 12:34
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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|Здравоохранение
|23.05.2018 12:01
Сегодня новое современное отделение скорой медицинской помощи принимает первых пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с вводом корпуса завершен финальный этап комплексной масштабной реконструкции, выполненной в клинике впервые за 40 лет. Строительство отделения велось с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения. Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры...
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|Спорт
|23.05.2018 11:13
Более шестисот спортсменов-любителей в составе 15 команд из 26 цехов КАУСТИКа состязались в семи видах спорта заводской спартакиады, стартовавшей осенью 2017 года. Это - легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с каждым годом ряды желающих принять участие в спартакиаде пополняются. В этот раз впервые участвовала в соревнованиях «слабая половина» отдела технического контроля, показав достойные результаты в плавании и легкой атлетике. Большой потенциал и у молодой команды цеха по производству хлорвинила, ставшей приятным открытием спартакиады. По итогам спортивных состязаний в общем зачете лидирующие позиции...
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|Расследования
|23.05.2018 11:12
Сегодня Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал вопрос, узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...
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24 мая 04:12
Под Волгоградом байдарочники нашли тело утонувшего 1 апреля рыбака
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