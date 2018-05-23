Под Волгоградом байдарочники нашли тело утонувшего 1 апреля рыбака

Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом.

“Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер Денис с коллегой отца, с которым тот обычно рыбачил, приехали в Приморск. И вскоре мужчины обнаружили машину пропавшего рыбака. Насколько было возможно, они осмотрели водохранилище, но провалов на льду не нашли. Однако ледяной покров местами начинал таять, и выходить на него стало опасно.

“Несколько недель нам не было ничего известно о судьбе отца. В это время нас морально поддерживали: приморский участковый Сабит Сариев, начальник участковых Быковского района Сергей Швецов и многие другие. Они звонили, рассказывали о ходе поисков, старались приободрить. Поддерживали и спасатели, в том числе руководитель областного МЧС Олег Гребенюк. За что им всем огромное спасибо”, - говорит Денис.

По его словам, тело пропавшего отца обнаружли спортсмены-байдарочники - в нескольких десятках километров от места его выхода на лед. Когда молодые люди рассказали о своей находке рабачившим неподалеку мужчинам, те ответили, что знают о лежащем там трупе. И “рыбаки” посоветовали не “заморачиваться”, мол, кому надо - тот найдет. Но спортсмены все же сообщили о страшной находке в правоохранительные органы.

Старший следователь СО по Дубовскому району регионального СУ СКР Юрий Гузанов подтвердил обстоятельства обнаружения тела и уточнил, что видимых повреждений криминального характера на нем не было.







