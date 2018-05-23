Ушел из жизни Александр Патрин









Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выражает соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича Патрина.

22 мая, незадолго до своего 70-летия, ушел из жизни талантливый менеджер, истинный профессионал и очень светлый человек Александр Патрин. Много плодотворных лет он отдал работе в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».

С 2005 по 2008 год в качестве заместителя генерального директора Общества нес ответственность за эффективность деятельности предприятия и благополучие большого коллектива. Заслуги Александра Михайловича были отмечены почетным званием «Заслуженный работник Минтопэнерго».

Коллеги и друзья всегда будут помнить его, как чуткого руководителя, надежного товарища, разностороннего и интересного человека, воспитавшего целую плеяду профессионалов и талантливых руководителей.

Прощание пройдет в городе Волжский 24 мая в 12-00 в Храме преподобного Серафима Саровского