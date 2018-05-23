Глава Волжского проинспектировал дорожные работы на улице Пушкина









В Волжском продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на промышленном участке улицы Пушкина подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта. Качество проводимых работ оценил глава города Игорь Воронин.

Ремонт дорожного объекта осуществляет ООО «Кристалл». В рамках заключенного контракта подрядчик полностью заменит асфальтовое покрытие на участке улицы Пушкина (промышленной), от кольца ВПЗ до улицы Александрова, протяжённостью порядка 2,8 км и общей площадью – 42 тыс. кв. метров. Кроме того, специалисты отремонтируют прилегающие к магистрали тротуары, поднимут ливнёвки до уровня дорожного полотна, выполнят планировку обочин для правильного отведения дождевых вод с дороги, а также установят необходимые дорожные знаки и нанесут разметку.













В настоящее время здесь производится укладка выравнивающего слоя асфальта. В ходе осмотра дорожного объекта глава Волжского Игорь Воронин подчеркнул важность организации отвода дождевой воды с проезжей части: «Ремонтные работы необходимо проводить комплексно и максимально качественно. При этом наша основная задача – обеспечение правильного водоотведения, что позволит сохранить новую дорогу на долгие годы».

Директор ООО «Кристалл» Борис Марков рассказал, что ранее специалисты произвели работы по очистке обочин, демонтажу старого бордюра и устройству нового бортового камня (общей протяжённостью 3,4 км), фрезерованию изношенного дорожного покрытия при помощи современной установки с использованием технологии лазерного нивелирования. «После фрезеровки мы выполнили ямочный ремонт дороги и приступили к выравнивающему слою асфальта, – отметил Борис Марков, – затем начнём укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона». Сейчас на объекте работает новейший асфальтоукладчик и 4 катка. При необходимости дорожники могут задействовать дополнительную спецтехнику.

В 2018 году на территории городского округа в рамках федерального проекта также отремонтируют и улицу Кирова протяжённостью порядка 1,9 км. В настоящее время подрядная организация – ИП С.М. Оганесян – производит работы по монтажу нового бортового камня.

Напомним, в текущем году в Волжском по проекту «Безопасные и качественные дороги» полностью заменят около 70 тыс. кв. метров асфальтового покрытия. На эти цели из федерального и муниципального бюджетов (на условиях софинансирования) направлено 100 миллионов рублей.



