



Довольно скромный заработок в 2017 году на фоне местных чиновников, депутатов показал руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах, в минувшем году он получил 1,1 млн рублей - практически столько же, как и годом ранее. Областные парламентарии, замещающие госдолжности в региональном заксобрании, для сравнения, получают не менее 2,5 млн рублей.

Лучников является собственником однушки площадью 26 квадратных метров и одним из трех совладельцев квартиры в 64 квадрата. В его пользовании при этом находится квартира площадью 135 квадратных метров. Супруги и несовершеннолетних детей, судя по декларации, у главного антимонопольщика региона нет.

Из трех заместителей Лучникова наибольший доход в прошлом году получила Ирина Никуйко – 884 тысячи рублей. Она владеет двумя квартирами (49 и 52 квадратных метра), гаражом и автомобилем «Hyundai Sonata». В общедолевой собственности находится еще одна квартира, а также дом площадью 231 квадратный метр и 8 соток земли.

Справка. Роман Лучников родился и долгие голы работал в Великом Новгороде. Волгоградское УФАС возглавляет с ноября 2015 года. В город-герой он приехал из Санкт-Петербурга, где с 2013 года являлся замруководителя антимонопольного органа.



