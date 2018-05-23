|Борьба с коррупцией
|24.05.2018 09:57
Главный антимонопольщик Волгоградской области показал свои скромные доходы
Довольно скромный заработок в 2017 году на фоне местных чиновников, депутатов показал руководитель УФАС по Волгоградской области Роман Лучников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на декларацию о доходах, в минувшем году он получил 1,1 млн рублей - практически столько же, как и годом ранее. Областные парламентарии, замещающие госдолжности в региональном заксобрании, для сравнения, получают не менее 2,5 млн рублей.
Лучников является собственником однушки площадью 26 квадратных метров и одним из трех совладельцев квартиры в 64 квадрата. В его пользовании при этом находится квартира площадью 135 квадратных метров. Супруги и несовершеннолетних детей, судя по декларации, у главного антимонопольщика региона нет.
Из трех заместителей Лучникова наибольший доход в прошлом году получила Ирина Никуйко – 884 тысячи рублей. Она владеет двумя квартирами (49 и 52 квадратных метра), гаражом и автомобилем «Hyundai Sonata». В общедолевой собственности находится еще одна квартира, а также дом площадью 231 квадратный метр и 8 соток земли.
Справка. Роман Лучников родился и долгие голы работал в Великом Новгороде. Волгоградское УФАС возглавляет с ноября 2015 года. В город-герой он приехал из Санкт-Петербурга, где с 2013 года являлся замруководителя антимонопольного органа.
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Расследования
|24.05.2018 09:39
Полицейские выявили факт незаконного оборота немаркированной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники Управления МВД России по г. Волжскому совместно с коллегами из регионального УФСБ обнаружили в одном из магазинов партию одежды, которая реализовывалась без каких-либо документов, подтверждающих ее качество. На этикетках не были указаны ни страна изготовителя товаров, ни состав тканей. В общей сложности из магазина изъяты свыше 2 тысяч наименований одежды на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей. В отношении 38-летнего индивидуального предпринимателя следователями Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.1 УК РФ...
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|Экономика
|24.05.2018 08:52
Петербургский международный экономический форум, который открывается сегодня в северной столице России, станет одним из самых масштабных за всю историю его проведения. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В его работе примут участие 15 тысяч человек, в прошлом году было 14 тысяч. На форуме представлено около 1,5 тысячи российских и иностранных компаний. Всего из 72 государств. Гостями форума стали главы государств и политики — президент Франции Эмануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, главы государств из Молдавии, Республики Сербской, Южной Осетии, ЦАР, премьер-министр Сомали и вице-премьеры Армении, Белоруссии, Ливии, Вьетнама, Люксембурга, Казахстана, Узбекистана,...
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|Происшествия
|24.05.2018 08:51
Навстречу смерти: В Волгограде в лобовом столкновении двух автомобилей погиб человек, пятеро пострадали
Жертвой страшной аварии, произошедшей накануне в Волгограде, стал житель Елани Волгоградской области, еще пять человек с переломами и другими травмами доставлены в отделение скорой медицинской помощи больницы №25. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, иномарка «Тойота Камри» под управлением 48-летнего жителя Елани, двигаясь по дороге Гумрак-Москва-Волгоград, на 2-м километре вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «Вольво S60», за рулем которой находился 44-летний житель Волгограда. В результате ДТП пострадали водители двух машин, женщина, которая находилась в «Вольво S60», двое пассажиров «Тойоты Камри». 52-летний пассажир «Тойоты Камри» скончался в карете скорой помощи. ...
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|Общество
|24.05.2018 08:38
Производителю молочных сосисок, в которых нашли ДНК сои, не удалось оспорить штраф за сокрытие информации о составе продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, на этикетке колбасных изделий фирма «Дар Инвест» забыла указать наличие сои в сосисках. В связи с чем ООО «ДАР Инвест» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 14.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Производителю назначен административный штраф в размере 30 000 рублей. Не согласившись с административным наказанием ООО «ДАР Инвест» обжаловало его в арбитражном суде Волгоградской области. Однако постановление о назначении административного наказания оставлено без изменений. Решение суда не вступило...
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|Происшествия
|24.05.2018 04:12 (Обновлено: 24.05.2018 09:57)
Тело утонувшего рыбака из Волгограда было найдено в Дубовском районе недалеко от места впадения реки Пичуги в Волгу. Как рассказал ИА “Высота 102” сын погибшего, его 63-летний отец один уехал на рыбалку рано утром 1 апреля. Он оставил свою машину у поселка Приморск Быковского района. На лед Волгоградского водохранилища мужчина, ходить которому было тяжело из-за состояния здоровья, выехал на “мотособаке” - мотобуксировщике с небольшим прицепом. “Мы созванивались с отцом днем, и он сказал, что собирается вскоре возвращаться домой. Больше связи с ним не было,” - рассказывает сын погибшего. В тот же вечер Денис с коллегой отца, с которым тот обычно...
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|Здравоохранение
|23.05.2018 20:13
Заказчик оборудования для областного онкодиспансера выбрал неправильную форму закупки, которая противоречит законодательству. Такой позиции придерживается УФАС по Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его представитель - начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы Руслан Литвинов. Ранее ведомство выдало предписание отменить итоги аукциона по приобретению в лизинг дорогостоящих аппаратов для лечения раковых больных. Общая стоимость госзаказа для онкодиспансера составила порядка 600 млн рублей. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что арбитражный суд региона приступил к рассмотрению спора между ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (заказчик) и УФАС по региону....
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|Аналитика
|23.05.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод радостно сказать: «Мечты сбываются!». Расплескалась синева: у Волгоградской городской думы есть перспектива стать политически стерильной от оппозиции. Приговор убийце ребенка: в областном суде поставили точку в деле о страшной гибели пятилетней девочки из Калача-на-Дону. ГК «Чистый город» делает ставку на чудо - мусоровозы: новая техника прибыла в Волгоград. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире...
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|Общество
|23.05.2018 18:18
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выражает соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича Патрина. 22 мая, незадолго до своего 70-летия, ушел из жизни талантливый менеджер, истинный профессионал и очень светлый человек Александр Патрин. Много плодотворных лет он отдал работе в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». С 2005 по 2008 год в качестве заместителя генерального директора Общества нес ответственность за эффективность деятельности предприятия и благополучие большого коллектива. Заслуги Александра Михайловича были отмечены почетным званием «Заслуженный работник Минтопэнерго». Коллеги и друзья всегда будут помнить его, как чуткого руководителя, надежного товарища, разностороннего и интересного человека, воспитавшего целую плеяду профессионалов и талантливых руководителей. Прощание...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 18:10
Самый высокий доход среди руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, зафиксирован по итогам 2017 года у гендиректора ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, доход Юрия Лукьянова составил 2 миллиона 543 тысячи рублей. Гендиректор имеет в собственности земельный участок, жилой дом и одну четвертую долю в квартире. На втором месте по доходам – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Владимир Типаев (1 миллион 904 тысячи рублей). Он задекларировал земельный участок, жилой дом и одну вторую долю в квартире, а также автомобиль Mercedes GLK. ...
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|Расследования
|23.05.2018 17:10
Иловлинский районный суд признал недействительным межевание участка земли площадью в 309,6 гектара на острове Качалинском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместе с сельхозугодьями к этому участку “прирезали” 228 гектаров земель лесного фонда. В 2016-2017 годах частное лицо купило земли бывшего совхоза Трехостровской. Межевание шло без учета особенностей лесоустройства. Известно, что частник действовал в интересах аффилированной ООО «МАН» коммерческой структуры. Однако проведенная проверка и дальнейшее вмешательство прокуратуры не позволили полностью завладеть этим участком. Компания не успела оформить права собственности на него. Отметим, что по решению суда спорный объект снимут с кадастрового учета. Раньше по...
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|Общество
|23.05.2018 16:42
Сегодня в Волгограде на 57-ом году жизни скончался председатель Дзержинского районного суда Волгограда в отставке Александр Иванович Рулёв, возглавлявший районный суд на протяжении 12 лет (с 2004 по 2016 годы). Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, прощание с Александром Ивановичем Рулевым состоится на Димитриевском (Центральном) кладбище 25 мая 2018 года в 10 часов. «Коллектив Дзержинского районного суда еще раз выражает искренние соболезнования семье и родным Александра Ивановича, а также разделяет всю боль его утраты, - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте суда. - Для сотрудников суда Александр Иванович был не просто руководителем, а личным примером,...
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|Политика
|23.05.2018 16:38
Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе председателя фракции КПРФ Валерия Могильного, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию. ...
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|Экология
|23.05.2018 14:47
Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город», доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Символический ключ от чудо-машин, которые изготовлены по спецзаказу пока в единственном экземпляре, представитель завода-изготовителя передал председателю совета директоров ГК «Чистый город» Полине Вергун. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей. Так, спецтехника, предназначенная для...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 13:37
Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2...
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|Политика
|23.05.2018 12:34
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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Главный антимонопольщик Волгоградской области показал свои скромные доходы 5
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