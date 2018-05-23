«Волгоградский мясокомбинат» не продается









Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота 102» информацию о продаже предприятия, вышедшую на одном из сайтов частных объявлений.

«Со всей ответственностью заявляем, что данное объявление - провокация. Ни о какой продаже действующего предприятия нельзя говорить в принципе. По факту имеет место продажа имущества обанкротившегося предприятия «Царь продукта», которое ничего не производит и не реализует. Мы - ВОЛГОГРАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ – абсолютно новое предприятие, имеющее собственное производство, выпускающее продукцию под собственными торговыми марками. Сегодня у нас работают более 1800 волгоградцев, наша продукция не нуждается в рекламе. Предприятие уверенно стоит на ногах и активно развивается во благо сотрудников и жителей Волгограда и области. Ни о какой полной или даже частичной приостановке хозяйственной деятельности нашего предприятия в принципе не может идти речи, так же, как и о продаже активов. Убеждены, что подача информации в контексте продажи «Волгоградского мясокомбината» может иметь своей целью только удар по репутации успешного предприятия. А сотрудникам сайтов мы настоятельно рекомендуем самым тщательным образом проверять информацию перед публикацией и обращаться за комментариями к компетентным лицам, так как лица, разместившие недостоверную информацию, могут быть привлечены как к гражданской, так и к уголовной ответственности», - ответили на предприятии.

Как уточнил заместитель директора по маркетингу предприятия Андрей Шнайдер, сегодня, помимо колбасных изделий и мясных деликатесов, «Волгоградский мясокомбинат» выпускает более 500 наименований товаров: охлажденное мясо, замороженные полуфабрикаты, молоко и кисломолочную продукцию, кондитерские и кулинарные изделия.

«Без сомнения продукция «Волгоградского мясокомбината» пользуется большой популярностью у покупателей. И дело даже не в высоком качестве сырья, широком ассортименте или строгом соблюдении технологий, рецептур и стандартов ГОСТ. Секрет успеха - в нашей философии. Главная позиция «Волгоградского мясокомбината» — польза для здоровья, производство продуктов питания «как в советские времена». Мы уверены, что лучше заплатить за качественный товар, чем покупать дешевый и потом платить за лекарства. У нас есть собственная бойня, цех обвалки, колбасное производство, кондитерский и кулинарный цех, молочный завод и перепелиная ферма, собственный автопарк, свои магазины. Мы не стоим на месте и активно развиваем линейку продукции, в том числе и по линии импортозамещения. Так, например, «Волгоградский мясокомбинат» - единственный производитель в России, выпускающий хамон, который можно приобрести в любом нашем магазине. И еще несколько вкусных новинок: перепела, перепелиные яйца и фуа-гра из перепелиной печени собственного производства, сыровяленное Прошутто в белой плесени и колбаса Спинато Романо, чьи рецепты были привезены технологами комбината в Волгоград из Италии. А совсем недавно появилось мороженое собственного производства, сделанное по настоящему советскому ГОСТу, со сроком годности не год, а 14 дней», - отметил Андрей Шнайдер.



