|Общество
|23.05.2018 16:42(Обновлено: 23.05.2018 17:43)
Скончался бывший председатель Дзержинского районного суда Волгограда
Сегодня в Волгограде на 57-ом году жизни скончался председатель Дзержинского районного суда Волгограда в отставке Александр Иванович Рулёв, возглавлявший районный суд на протяжении 12 лет (с 2004 по 2016 годы). Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, прощание с Александром Ивановичем Рулевым состоится на Димитриевском (Центральном) кладбище 25 мая 2018 года в 10 часов.
«Коллектив Дзержинского районного суда еще раз выражает искренние соболезнования семье и родным Александра Ивановича, а также разделяет всю боль его утраты, - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте суда. - Для сотрудников суда Александр Иванович был не просто руководителем, а личным примером, наставником, профессиональным авторитетом, коллеги глубоко скорбят в связи с его кончиной и потрясены этой новостью, которую трудно принять».
Справка. Александр Иванович Рулёв в 1987 году окончил Саратовский юридический институт по специальности «Правоведение». Свой судейский стаж Александр Иванович начал с 1987 года с должности судьи Ленинского районного суда Волгоградской области. В 1990 году был назначен на должность судьи Центрального районного суда Волгограда, а с июля 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Волгограда. В 2017 года Александр Иванович ушёл в почётную отставку.
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|Экономика
|23.05.2018 17:11 (Обновлено: 23.05.2018 17:21)
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота 102» информацию о продаже предприятия, вышедшую на одном из сайтов частных объявлений. «Со всей ответственностью заявляем, что данное объявление - провокация. Ни о какой продаже действующего предприятия нельзя говорить в принципе. По факту имеет место продажа имущества обанкротившегося предприятия «Царь продукта», которое ничего не производит и не реализует. Мы - ВОЛГОГРАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ – абсолютно новое предприятие, имеющее собственное производство, выпускающее продукцию под собственными торговыми марками. Сегодня у нас работают более 1800 волгоградцев, наша продукция не нуждается в рекламе. Предприятие уверенно...
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|Расследования
|23.05.2018 17:10
Иловлинский районный суд признал недействительным межевание участка земли площадью в 309,6 гектара на острове Качалинском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместе с сельхозугодьями к этому участку “прирезали” 228 гектаров земель лесного фонда. В 2016-2017 годах частное лицо купило земли бывшего совхоза Трехостровской. Межевание шло без учета особенностей лесоустройства. Известно, что частник действовал в интересах аффилированной ООО «МАН» коммерческой структуры. Однако проведенная проверка и дальнейшее вмешательство прокуратуры не позволили полностью завладеть этим участком. Компания не успела оформить права собственности на него. Отметим, что по решению суда спорный объект снимут с кадастрового учета. Раньше по...
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|Политика
|23.05.2018 16:38
Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе председателя фракции КПРФ Валерия Мордвинцева, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию. ...
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|Расследования
|23.05.2018 15:40
Генеральному подрядчику реконструкции Набережной имени 62-ой армии не удалось обжаловать административный штраф, назначенный инспекцией госстройнадзора Волгоградской области за несоблюдение правил проведения строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Москвы, поводом для административного наказания АО «Трест Гидромонтаж», компании, зарегистрированной в Москве, послужил случай, произошедший в конце 2017 года. 29 декабря подросток прошел на верхнюю эстакаду причальной стенки по переходу, расположенному между кафе «У фонтана» и ночным клубом «Дега», и по неосторожности упал с верхней эстакады причала №11 в реку. Он был доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». В ходе проверки выяснилось, что по периметру...
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|Происшествия
|23.05.2018 15:40
Междугородный автобус загорелся сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании транспорта на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 13:20. Прибывшие на место ЧП расчеты пожарно-спасательной части №3 увидели, что у пустого автобуса горит багажный отсек. С огнем справились быстро. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты ведомства выясняют причины случившегося. По предварительным сведениям, транспорт принадлежит компании “Волга лайн”.
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|Экология
|23.05.2018 14:47
Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город», доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Символический ключ от чудо-машин, которые изготовлены по спецзаказу пока в единственном экземпляре, представитель завода-изготовителя передал председателю совета директоров ГК «Чистый город» Полине Вергун. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей. Так, спецтехника, предназначенная для...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 13:37
Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2...
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|Спорт
|23.05.2018 13:36 (Обновлено: 23.05.2018 14:35)
Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты. Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных...
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|Политика
|23.05.2018 12:34
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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|Здравоохранение
|23.05.2018 12:01
Сегодня новое современное отделение скорой медицинской помощи принимает первых пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с вводом корпуса завершен финальный этап комплексной масштабной реконструкции, выполненной в клинике впервые за 40 лет. Строительство отделения велось с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения. Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры...
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|Спорт
|23.05.2018 11:13
Более шестисот спортсменов-любителей в составе 15 команд из 26 цехов КАУСТИКа состязались в семи видах спорта заводской спартакиады, стартовавшей осенью 2017 года. Это - легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с каждым годом ряды желающих принять участие в спартакиаде пополняются. В этот раз впервые участвовала в соревнованиях «слабая половина» отдела технического контроля, показав достойные результаты в плавании и легкой атлетике. Большой потенциал и у молодой команды цеха по производству хлорвинила, ставшей приятным открытием спартакиады. По итогам спортивных состязаний в общем зачете лидирующие позиции...
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|Расследования
|23.05.2018 11:12
Сегодня Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал вопрос, узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...
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|Происшествия
|23.05.2018 10:28 (Обновлено: 23.05.2018 10:48)
Несчастный случай произошел сегодня рано утром в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, малыш жив и находится в реанимационном отделении местной районной больницы. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, ребенок находился дома вместе со своими мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на домашние дела, мальчик зашел на кухню, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хлипкая конструкция не выдержала веса малолетнего и вместе с ним рухнула с высоты четвертого этажа. Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок, благополучная, на учете не состояла.
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|Расследования
|23.05.2018 10:16
В Волгограде убийцу-насильника 5-летней Сони Четвертновой приговорили к 20 годам строгого режима (ВИДЕО)
К 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока приговорен Павел Лукьяненко за убийство пятилетней Сони Четвертновой, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, где сегодня был вынесен приговор убийце ребенка. Он был признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Также Лукьяненко должен будет выплатить 1 миллион рублей семье Сони Четвертновой. Родители Сони выслушали приговор со слезами на глазах, они отказались его комментировать. Напомним, девочка пропала в Калаче-на-Дону 15 сентября прошлого года. Как выяснилось позже, ее жизнь оборвалась в тот же день. Гуляя на улице, она встретила пьяного...
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|Происшествия
|23.05.2018 10:02
Жертвой несчастного случая стал 16-летний осужденный ФКУ «Камышинская ВК УФСИН». Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП случилось накануне при разборе старого туалета. На подростка обрушилась часть стены. От полученных ран юноша скончался на месте. Несовершеннолетний был осужден за неправомерное завладение транспортным средством без цели угона, а также за кражу на 1 год 4 месяца. Погибший подросток был из неблагополучной семьи, его мать и отца лишили родительских прав.
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23 мая 17:11
23 мая 16:42
Скончался бывший председатель Дзержинского районного суда Волгограда 7
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Общество
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