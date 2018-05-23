



Сегодня в Волгограде на 57-ом году жизни скончался председатель Дзержинского районного суда Волгограда в отставке Александр Иванович Рулёв, возглавлявший районный суд на протяжении 12 лет (с 2004 по 2016 годы). Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, прощание с Александром Ивановичем Рулевым состоится на Димитриевском (Центральном) кладбище 25 мая 2018 года в 10 часов.

«Коллектив Дзержинского районного суда еще раз выражает искренние соболезнования семье и родным Александра Ивановича, а также разделяет всю боль его утраты, - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте суда. - Для сотрудников суда Александр Иванович был не просто руководителем, а личным примером, наставником, профессиональным авторитетом, коллеги глубоко скорбят в связи с его кончиной и потрясены этой новостью, которую трудно принять».

Справка. Александр Иванович Рулёв в 1987 году окончил Саратовский юридический институт по специальности «Правоведение». Свой судейский стаж Александр Иванович начал с 1987 года с должности судьи Ленинского районного суда Волгоградской области. В 1990 году был назначен на должность судьи Центрального районного суда Волгограда, а с июля 2001 по 2004 год занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Волгограда. В 2017 года Александр Иванович ушёл в почётную отставку.



