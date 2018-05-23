В Волгоградской области еще 200 лесных гектаров спасли от "МАНа"

Иловлинский районный суд признал недействительным межевание участка земли площадью в 309,6 гектара на острове Качалинском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместе с сельхозугодьями к этому участку “прирезали” 228 гектаров земель лесного фонда. В 2016-2017 годах частное лицо купило земли бывшего совхоза Трехостровской. Межевание шло без учета особенностей лесоустройства. Известно, что частник действовал в интересах аффилированной ООО «МАН» коммерческой структуры. Однако проведенная проверка и дальнейшее вмешательство прокуратуры не позволили полностью завладеть этим участком. Компания не успела оформить права собственности на него. Отметим, что по решению суда спорный объект снимут с кадастрового учета.

Раньше по искам районной прокуратуры государству уже возвратили 373 гектара земель лесного фонда, права собственности на которые компания уже успела оформить. Сделано это было также с нарушением закона. Эти земли выкупались частными лицами у совхоза, а затем переходили в собственность компании. Отметим, что часть территории острова входит в состав природного парка “Донской”.