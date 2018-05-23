



Заказчик оборудования для областного онкодиспансера выбрал неправильную форму закупки, которая противоречит законодательству. Такой позиции придерживается УФАС по Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его представитель - начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы Руслан Литвинов. Ранее ведомство выдало предписание отменить итоги аукциона по приобретению в лизинг дорогостоящих аппаратов для лечения раковых больных. Общая стоимость госзаказа для онкодиспансера составила порядка 600 млн рублей.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что арбитражный суд региона приступил к рассмотрению спора между ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (заказчик) и УФАС по региону. Госучреждение требует отменить решение антимонопольщиков, которые в середине апреля потребовали аннулировать торги. Речь идет о закупке двух новых аппаратов лучевой терапии, в которых остро нуждается профильный диспансер . Всего действующих аппаратов в области на сегодняшний день четыре, тогда как должно по нормативам быть восемь – из расчета один на 300 тысяч человек населения. Из-за нехватки аппаратов, по официальной информации онкодиспансера, сегодня в течение месяца лечения ожидают около 60 раковых больных.

Представитель УФАС Руслан Литвинов подчеркнул, что обновление оборудования онкодиспансера антимонопольное ведомство поддерживает, считает важным и значимым мероприятием. Однако по мнению управления, формат лизинга в данном случае применять было нельзя. «В одну закупку был объединен большой объем работ, услуг, техники. У онкодиспансера уже имеются аппараты, которые заказчик хочет «связать» в единую сеть с новым закупаемым оборудованием», - пояснил Литвинов. По мнению УФАС, заказчик должен был либо выбрать иную форму закупку, либо разделить ее – отдельно приобрести оборудование, отдельно – заказать услуги по обновлению действующих аппаратов. «Эта закупка противоречит правовой природе лизинга, что может повлечь неблагоприятные правовые и финансовые последствия для исполнителя контракта», - говорит начальник отдела государственных и муниципальных закупок УФАС. В случае, если заказчик не выполнит свои финансовые обязательства, лизингодатель вправе потребовать возвращения оборудования. «Но мы до сих пор не представляем, как можно вернуть модернизированное оборудование, которое принадлежит медучреждению. Далее можно только фантазировать, какие могут быть последствия», - рассуждает Руслан Литвинов.

Отметим, что единственный участник и, как следствие, победитель аукциона, АО «Сбербанк Лизинг» каких-либо претензий к заказчику не имеет. Потенциальный поставщик оборудования также участвует в арбитражном споре между заказчиком и УФАС в качестве третьего лица. Рассмотрение дела в областном арбитраже продолжится завтра, 24 мая.



