Генеральному подрядчику реконструкции Набережной имени 62-ой армии не удалось обжаловать административный штраф, назначенный инспекцией госстройнадзора Волгоградской области за несоблюдение правил проведения строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Москвы, поводом для административного наказания АО «Трест Гидромонтаж», компании, зарегистрированной в Москве, послужил случай, произошедший в конце 2017 года. 29 декабря подросток прошел на верхнюю эстакаду причальной стенки по переходу, расположенному между кафе «У фонтана» и ночным клубом «Дега», и по неосторожности упал с верхней эстакады причала №11 в реку. Он был доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». В ходе проверки выяснилось, что по периметру стройплощадки отсутствовало ограждение, что, как посчитали в госстройнадзоре, и привело к инциденту. На заседаниях представители московской компании требовали отменить постановление по делу об административном правонарушении, ссылаясь на то, что часть работ проводили субподрядчики, а также на тот факт, что строительные работы были закончены еще 20 декабря. Однако арбитражный суд Москвы отказал в этом требовании и оставил в силе постановлении о назначении штрафа в 300 тысяч рублей генподрядчику реконструкции набережной. Решение суда не вступило в законную силу.



