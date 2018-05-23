В Волгоград доставили чудо-мусоровозы





















В ближайшее время машины, не уступающие зарубежным аналогам, начнут тестировать на территории Волгоградской области. Всего до конца июня в регион поступят около 50 новых мусоровозов.

Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город», доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей. "Наши технические специалисты тесно сотрудничают с российскими производителями. Как практикам, нам важно, чтобы отечественные разработки в сфере обращения с отходами претворялись в жизнь", - рассказала ИА «Высота 102» председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун, отметив, что новая техника позволит значительно улучшить качество услуг по вывозу отходов и снизить негативное воздействие на экологию.