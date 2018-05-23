Спортивные результаты: Директора школ и клубов Волгоградской области отчитались о доходах

Самый высокий доход среди руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, зафиксирован по итогам 2017 года у гендиректора ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, доход Юрия Лукьянова составил 2 миллиона 543 тысячи рублей. Гендиректор имеет в собственности земельный участок, жилой дом и одну четвертую долю в квартире.

На втором месте по доходам – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Владимир Типаев (1 миллион 904 тысячи рублей). Он задекларировал земельный участок, жилой дом и одну вторую долю в квартире, а также автомобиль Mercedes GLK.

На третьем месте по доходам – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, директор ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» Алексей Петров. Его доход за 2017 год составил 1 миллион 756 тысяч рублей. У Алексея Петрова есть в собственности земельный участок, квартира и доля в другой квартире, а также автомобиль Xyundai Solaris. Супруга олимпийского чемпиона имеет автомобиль Honda Accord.

Доход гендиректора ГАУ «Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» Андрея Рекечинского сложился за 2017 год в сумме 1 миллиона 564 тысяч рублей. Руководитель клуба, который из-за неудовлетворительных результатов должен был покинуть первый дивизион, задекларировал 4 земельных участка, часть жилого дома, жилое строение, две квартиры и автомобиль Volkswagen Touareg.

Самый низкий доход среди руководителей школ и клубов - у директора ГБУ "Волгоградская спортивная школа" Александра Степаненко - 607 тысяч рублей за 2017 год.















