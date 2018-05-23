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Борьба с коррупцией
 23.05.2018 18:10

Спортивные результаты: Директора школ и клубов Волгоградской области отчитались о доходах

Самый высокий доход среди руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, зафиксирован по итогам 2017 года у гендиректора ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, доход Юрия Лукьянова составил 2 миллиона 543 тысячи рублей. Гендиректор имеет в собственности земельный участок, жилой дом и одну четвертую долю в квартире. 
На втором месте по доходам – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Владимир Типаев (1 миллион 904 тысячи рублей).  Он задекларировал земельный участок, жилой дом и одну вторую долю в квартире, а также автомобиль Mercedes GLK.
На третьем  месте по доходам – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, директор ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» Алексей Петров. Его доход за 2017 год составил 1 миллион 756 тысяч рублей. У Алексея Петрова есть в собственности земельный участок, квартира и доля в другой квартире, а также автомобиль  Xyundai Solaris. Супруга олимпийского чемпиона имеет автомобиль Honda Accord. 
Доход гендиректора ГАУ «Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» Андрея Рекечинского сложился за 2017 год в сумме 1 миллиона 564 тысяч рублей. Руководитель клуба, который из-за неудовлетворительных результатов должен был покинуть первый дивизион, задекларировал 4 земельных участка, часть жилого дома, жилое строение, две квартиры и автомобиль  Volkswagen Touareg. 
Самый низкий доход среди руководителей школ и клубов - у директора ГБУ "Волгоградская спортивная школа" Александра Степаненко - 607 тысяч рублей за 2017 год.




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Общество 23.05.2018 18:18

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Общество 23.05.2018 18:11

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Расследования 23.05.2018 17:10

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Общество 23.05.2018 16:42

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Политика 23.05.2018 16:38

Оппозиция Волгоградской гордумы растворилась в синеве партии власти Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе  председателя фракции КПРФ Валерия Мордвинцева, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию.  ...
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Расследования 23.05.2018 15:40

Генеральному подрядчику реконструкции Набережной имени 62-ой армии не удалось обжаловать административный штраф, назначенный инспекцией госстройнадзора Волгоградской области за несоблюдение правил проведения строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Москвы, поводом для административного наказания АО «Трест Гидромонтаж», компании, зарегистрированной в Москве,  послужил случай, произошедший в конце 2017 года.  29 декабря подросток  прошел на верхнюю эстакаду причальной стенки по переходу, расположенному между кафе «У фонтана» и ночным клубом «Дега», и по неосторожности упал  с верхней эстакады причала №11 в реку. Он был доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». В ходе проверки выяснилось, что по периметру...
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Происшествия 23.05.2018 15:40

Междугородный автобус загорелся сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании транспорта на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 13:20. Прибывшие на место ЧП  расчеты пожарно-спасательной части №3 увидели, что у пустого автобуса горит багажный отсек.  С огнем справились быстро. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты ведомства выясняют причины случившегося. По предварительным сведениям,  транспорт принадлежит компании “Волга лайн”.
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Прочитана: 2658 раз
Борьба с коррупцией 23.05.2018 13:37

У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошоСегодня опубликованы сведения за 2017 год  о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы  Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района,  по-прежнему владеет обширными земельными угодьями.  В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова  - земельные участки по 100  и 5,2...
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Спорт 23.05.2018 13:36 (Обновлено: 23.05.2018 14:35)

Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты. Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных...
Прочитана: 797 раз
Политика 23.05.2018 12:34

Новый председатель КСП Волгограда избавился от «балласта» Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом  Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате  трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также  председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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