|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 18:10
Спортивные результаты: Директора школ и клубов Волгоградской области отчитались о доходах
Самый высокий доход среди руководителей государственных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта Волгоградской области, зафиксирован по итогам 2017 года у гендиректора ГАУ «Центр водных видов спорта «Спартак-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные декларации, доход Юрия Лукьянова составил 2 миллиона 543 тысячи рублей. Гендиректор имеет в собственности земельный участок, жилой дом и одну четвертую долю в квартире.
На втором месте по доходам – директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике» Владимир Типаев (1 миллион 904 тысячи рублей). Он задекларировал земельный участок, жилой дом и одну вторую долю в квартире, а также автомобиль Mercedes GLK.
На третьем месте по доходам – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, директор ГАУ «Центр спортивной подготовки «Олимп» Алексей Петров. Его доход за 2017 год составил 1 миллион 756 тысяч рублей. У Алексея Петрова есть в собственности земельный участок, квартира и доля в другой квартире, а также автомобиль Xyundai Solaris. Супруга олимпийского чемпиона имеет автомобиль Honda Accord.
Доход гендиректора ГАУ «Футбольный клуб «Ротор-Волгоград» Андрея Рекечинского сложился за 2017 год в сумме 1 миллиона 564 тысяч рублей. Руководитель клуба, который из-за неудовлетворительных результатов должен был покинуть первый дивизион, задекларировал 4 земельных участка, часть жилого дома, жилое строение, две квартиры и автомобиль Volkswagen Touareg.
Самый низкий доход среди руководителей школ и клубов - у директора ГБУ "Волгоградская спортивная школа" Александра Степаненко - 607 тысяч рублей за 2017 год.
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С яркой, динамичной и весьма содержательной речью сегодня в Волгограде выступила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко....
|Здравоохранение
|23.05.2018 20:13
Заказчик оборудования для областного онкодиспансера выбрал неправильную форму закупки, которая противоречит законодательству. Такой позиции придерживается УФАС по Волгоградской области, сообщил ИА «Высота 102» его представитель - начальник отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы Руслан Литвинов. Ранее ведомство выдало предписание отменить итоги аукциона по приобретению в лизинг дорогостоящих аппаратов для лечения раковых больных. Общая стоимость госзаказа для онкодиспансера составила порядка 600 млн рублей. Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что арбитражный суд региона приступил к рассмотрению спора между ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» (заказчик) и УФАС по региону....
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|Аналитика
|23.05.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: у губернатора Волгоградской области снова появился повод радостно сказать: «Мечты сбываются!». Расплескалась синева: у Волгоградской городской думы есть перспектива стать политически стерильной от оппозиции. Приговор убийце ребенка: в областном суде поставили точку в деле о страшной гибели пятилетней девочки из Калача-на-Дону. ГК «Чистый город» делает ставку на чудо - мусоровозы: новая техника прибыла в Волгоград. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ»...
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|Общество
|23.05.2018 18:18
Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» выражает соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам Александра Михайловича Патрина. 22 мая, незадолго до своего 70-летия, ушел из жизни талантливый менеджер, истинный профессионал и очень светлый человек Александр Патрин. Много плодотворных лет он отдал работе в ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт». С 2005 по 2008 год в качестве заместителя генерального директора Общества нес ответственность за эффективность деятельности предприятия и благополучие большого коллектива. Заслуги Александра Михайловича были отмечены почетным званием «Заслуженный работник Минтопэнерго». Коллеги и друзья всегда будут помнить его, как чуткого руководителя, надежного товарища, разностороннего и интересного человека, воспитавшего целую плеяду профессионалов и талантливых руководителей. Прощание...
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|Экономика
|23.05.2018 18:17
В Волжском продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на промышленном участке улицы Пушкина подрядная организация приступила к укладке выравнивающего слоя асфальта. Качество проводимых работ оценил глава города Игорь Воронин. Ремонт дорожного объекта осуществляет ООО «Кристалл». В рамках заключенного контракта подрядчик полностью заменит асфальтовое покрытие на участке улицы Пушкина (промышленной), от кольца ВПЗ до улицы Александрова, протяжённостью порядка 2,8 км и общей площадью – 42 тыс. кв. метров. Кроме того, специалисты отремонтируют прилегающие к магистрали тротуары, поднимут ливнёвки до уровня дорожного полотна, выполнят планировку обочин для...
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|Общество
|23.05.2018 18:11
О необходимости усиления контроля за оформлением детских долей в квартирах, приобретенных на средства маткапитала, говорили на заседании Общественной палаты Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, выяснилось, что на данный момент ни на одну государственную структуру не возложен контроль исполнения нотариальных обязательств об оформлении "детских квадратных метров". По мнению участников обсуждения, бесконтрольность в этом вопросе создает благоприятные условия для ущемления прав детей. Подтверждением этого является статистика, предоставленная региональным Пенсионным фондом РФ. Так, на сегодняшний день 93 тысячи волгоградских семей за счет материнского капитала улучшили жилищные условия, при этом из них только 71 тысяча "ячеек общества", как положено, ...
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|Экономика
|23.05.2018 17:11 (Обновлено: 23.05.2018 17:21)
Слышали звон, да не знают, где он. Так прокомментировали сегодня на «Волгоградском мясокомбинате» корреспонденту ИА «Высота 102» информацию о продаже предприятия, вышедшую на одном из сайтов частных объявлений. «Со всей ответственностью заявляем, что данное объявление - провокация. Ни о какой продаже действующего предприятия нельзя говорить в принципе. По факту имеет место продажа имущества обанкротившегося предприятия «Царь продукта», которое ничего не производит и не реализует. Мы - ВОЛГОГРАДСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ – абсолютно новое предприятие, имеющее собственное производство, выпускающее продукцию под собственными торговыми марками. Сегодня у нас работают более 1800 волгоградцев, наша продукция не нуждается в рекламе. Предприятие уверенно...
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|Расследования
|23.05.2018 17:10
Иловлинский районный суд признал недействительным межевание участка земли площадью в 309,6 гектара на острове Качалинском. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вместе с сельхозугодьями к этому участку “прирезали” 228 гектаров земель лесного фонда. В 2016-2017 годах частное лицо купило земли бывшего совхоза Трехостровской. Межевание шло без учета особенностей лесоустройства. Известно, что частник действовал в интересах аффилированной ООО «МАН» коммерческой структуры. Однако проведенная проверка и дальнейшее вмешательство прокуратуры не позволили полностью завладеть этим участком. Компания не успела оформить права собственности на него. Отметим, что по решению суда спорный объект снимут с кадастрового учета. Раньше по...
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|Общество
|23.05.2018 16:42
Сегодня в Волгограде на 57-ом году жизни скончался председатель Дзержинского районного суда Волгограда в отставке Александр Иванович Рулёв, возглавлявший районный суд на протяжении 12 лет (с 2004 по 2016 годы). Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, прощание с Александром Ивановичем Рулевым состоится на Димитриевском (Центральном) кладбище 25 мая 2018 года в 10 часов. «Коллектив Дзержинского районного суда еще раз выражает искренние соболезнования семье и родным Александра Ивановича, а также разделяет всю боль его утраты, - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте суда. - Для сотрудников суда Александр Иванович был не просто руководителем, а личным примером,...
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|Политика
|23.05.2018 16:38
Фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР окончательно потеряли опознавательные знаки в зале заседаний Волгоградской гордумы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Все предыдыщие пять лет о политической принадлежности думских оппозиционеров говорили немногочисленные, но гордые флаги с символикой партий. Коммунисты, справороссы и один единственный либерал-демократ как бы намекали – «нас мало, но мы в тельняшках». Сегодня конкуренты партии власти практически растворились в синеве партии-конкурента. Ни одного оппозиционного знака, даже на столе председателя фракции КПРФ Валерия Мордвинцева, не оказалось. Не исключено, что досадную оплошность проявили сотрудники аппарата думы при подготовке зала к заседанию. ...
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|Расследования
|23.05.2018 15:40
Генеральному подрядчику реконструкции Набережной имени 62-ой армии не удалось обжаловать административный штраф, назначенный инспекцией госстройнадзора Волгоградской области за несоблюдение правил проведения строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Москвы, поводом для административного наказания АО «Трест Гидромонтаж», компании, зарегистрированной в Москве, послужил случай, произошедший в конце 2017 года. 29 декабря подросток прошел на верхнюю эстакаду причальной стенки по переходу, расположенному между кафе «У фонтана» и ночным клубом «Дега», и по неосторожности упал с верхней эстакады причала №11 в реку. Он был доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». В ходе проверки выяснилось, что по периметру...
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|Происшествия
|23.05.2018 15:40
Междугородный автобус загорелся сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании транспорта на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 13:20. Прибывшие на место ЧП расчеты пожарно-спасательной части №3 увидели, что у пустого автобуса горит багажный отсек. С огнем справились быстро. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты ведомства выясняют причины случившегося. По предварительным сведениям, транспорт принадлежит компании “Волга лайн”.
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|Экология
|23.05.2018 14:47
Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город», доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Символический ключ от чудо-машин, которые изготовлены по спецзаказу пока в единственном экземпляре, представитель завода-изготовителя передал председателю совета директоров ГК «Чистый город» Полине Вергун. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей. Так, спецтехника, предназначенная для...
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 13:37
Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2...
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|Спорт
|23.05.2018 13:36 (Обновлено: 23.05.2018 14:35)
Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты. Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных...
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|Политика
|23.05.2018 12:34
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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23 мая 20:13
23 мая 18:18
23 мая 18:10
Спортивные результаты: Директора школ и клубов Волгоградской области отчитались о доходах 4
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Коррупция в правоохранительных органах
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