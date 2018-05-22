Новый председатель КСП Волгограда избавился от «балласта»





Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам Мордвинцева, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты, по словам Мордвинецва, должны быть на голову компетентнее тех, кого они проверяют.

На сегодняшнем заседании гордумы полномочия депутата Александра Мордвинцева были официально досрочно прекращены. Главой КСП его утвердили еще в начале мая. Прежде структуру долгие годы возглавлял Владимир Гордин, покнувший пост по собственному желанию.



