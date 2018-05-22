|Политика
|23.05.2018 12:34
Новый председатель КСП Волгограда избавился от «балласта»
Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам Мордвинцева, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты, по словам Мордвинецва, должны быть на голову компетентнее тех, кого они проверяют.
На сегодняшнем заседании гордумы полномочия депутата Александра Мордвинцева были официально досрочно прекращены. Главой КСП его утвердили еще в начале мая. Прежде структуру долгие годы возглавлял Владимир Гордин, покнувший пост по собственному желанию.
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|Борьба с коррупцией
|23.05.2018 13:37
Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2...
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|Спорт
|23.05.2018 13:36
Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты. Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных...
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|Здравоохранение
|23.05.2018 12:01 (Обновлено: 23.05.2018 12:07)
Сегодня новое современное отделение скорой медицинской помощи принимает первых пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с вводом корпуса завершен финальный этап комплексной масштабной реконструкции, выполненной в клинике впервые за 40 лет. Строительство отделения велось с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения. Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры...
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|Спорт
|23.05.2018 11:13
Более шестисот спортсменов-любителей в составе 15 команд из 26 цехов КАУСТИКа состязались в семи видах спорта заводской спартакиады, стартовавшей осенью 2017 года. Это - легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с каждым годом ряды желающих принять участие в спартакиаде пополняются. В этот раз впервые участвовала в соревнованиях «слабая половина» отдела технического контроля, показав достойные результаты в плавании и легкой атлетике. Большой потенциал и у молодой команды цеха по производству хлорвинила, ставшей приятным открытием спартакиады. По итогам спортивных состязаний в общем зачете лидирующие позиции...
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|Расследования
|23.05.2018 11:12 (Обновлено: 23.05.2018 13:20)
Сегодня Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал вопрос, узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...
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|Происшествия
|23.05.2018 10:28 (Обновлено: 23.05.2018 10:48)
Несчастный случай произошел сегодня рано утром в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, малыш жив и находится в реанимационном отделении местной районной больницы. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, ребенок находился дома вместе со своими мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на домашние дела, мальчик зашел на кухню, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хлипкая конструкция не выдержала веса малолетнего и вместе с ним рухнула с высоты четвертого этажа. Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок, благополучная, на учете не состояла.
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|Расследования
|23.05.2018 10:16
В Волгограде убийцу-насильника 5-летней Сони Четвертновой приговорили к 20 годам строгого режима (ВИДЕО)
К 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока приговорен Павел Лукьяненко за убийство пятилетней Сони Четвертновой, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, где сегодня был вынесен приговор убийце ребенка. Он был признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Также Лукьяненко должен будет выплатить 1 миллион рублей семье Сони Четвертновой. Родители Сони выслушали приговор со слезами на глазах, они отказались его комментировать. Напомним, девочка пропала в Калаче-на-Дону 15 сентября прошлого года. Как выяснилось позже, ее жизнь оборвалась в тот же день. Гуляя на улице, она встретила пьяного...
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|Происшествия
|23.05.2018 10:02
Жертвой несчастного случая стал 16-летний осужденный ФКУ «Камышинская ВК УФСИН». Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП случилось накануне при разборе старого туалета. На подростка обрушилась часть стены. От полученных ран юноша скончался на месте. Несовершеннолетний был осужден за неправомерное завладение транспортным средством без цели угона, а также за кражу на 1 год 4 месяца. Погибший подросток был из неблагополучной семьи, его мать и отца лишили родительских прав.
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|Газетный киоск
|23.05.2018 08:59
Газета "Коммерсант", 23 мая. .Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота. Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге судоходство будет ограничено 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10 и 14 июля на участке акватории около Крестовского острова. В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля. В Сочи — 15, 18, 23, 26, 30 июня и...
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|Расследования
|23.05.2018 08:58
В Волгограде задержаны подозреваемые в ограблении продуктового склада. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, в начале мая в полицию обратился владелец складского помещения, расположенного в Дзержинском районе, с заявлением о краже продуктов на 3 миллиона рублей. Неизвестные под покровом ночи демонтировали металлическую стену и похитили из склада 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн. рублей. Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, однако помещение, откуда были похищены продукты, находилось вне зон видимости камер видеонаблюдения. В результате...
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|Общество
|23.05.2018 08:52
Реклама окон волгоградской фирмы на телевидении признана ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, по данному факту возбуждено административное производство. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба волгоградки, которая решила заказать рекламируемый товар с рассрочкой и 50% скидкой. Она заключила договор с ООО «Доступные окна», однако ни скидки, ни рассрочки ей в компании не предоставили. Более того, только после доставки окон выяснилось, что договор заключен лишь на их поставку, за установку ей пришлось заплатить отдельно. Рекламодатель ООО «Доступные окна» в ходе рассмотрения дела в УФАС пояснил, что в рекламе внизу более мелким шрифтом было указано, что скидка действует только...
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|Спорт
|23.05.2018 04:19
На матч ЧМ-2018 между Англией и Тунисом в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран. Как сообщила ИА “Высота 102” пресс-секретарь “Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ” Надежда Доржиева, три специальных поезда, для российских и иностранных болельщиков и освещающих матчи журналистов, отправятся в Волгоград из Москвы 17 июня. В первом будут находиться гости из 30 стран, во втором - из 38, а в третьем - из 34 стран. В город на Волге прибудут гости из Англии, Туниса, Алжира, Франции, Иордании, Ливана, Малайзии, Гонконга, Сингапура, ЮАР, Свазиленда, Уругвая, Боливии, Перу и ряда других государств. На время чемпионата...
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|Спорт
|22.05.2018 21:37
Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. ИА "Высота 102" продолжает серию публикаций о командах, которые сыграют в Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу, знакомством с сильными и слабыми сторонами соперников. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира будет дебютным, тогда как сборная Нигерии вступит в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз. НИГЕРИЯ Впервые удивить мир сборной Нигерии удалось в 1994 году на своем дебютном выступлении на чемпионате мира по футболу в США....
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|Аналитика
|22.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: подорожание цен на бензин докатилось до Волгоградской области. Вопрос закупки дорогих аппаратов лучевой терапии для областного онкологического диспансера завис в судах: в это время больные теряют драгоценное время. Мэрия Волгограда бросила силы юристов на зачистку территории рядом с новым Александро-Невским собором: суд лишил владельца супермаркета МАН права собственности. Полиция нагрянула с рейдами в тепличные хозяйства Городищенского района: нашли и мигрантов-нелегалов, и подозрительные химикаты для овощей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Происшествия
|22.05.2018 19:06
Задержан один из подозреваемых в убийстве девушки в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело убитой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рано утром на одном из пустырей на юге города. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, удалось быстро установить личность убитой и выйти на след преступников. По данным следствия, девушка выпивала вместе с двумя своими знакомыми на даче одного из мужчин. Во время посиделок парни стали склонять ее к интимной близости, но получили отказ. Она пригрозила, что заявит на них в полицию. Испугавшись этого, ...
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23 мая 12:34
Новый председатель КСП Волгограда избавился от «балласта» 6
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