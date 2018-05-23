В Волгограде предложили защитить "обездоленных" детей

О необходимости усиления контроля за оформлением детских долей в квартирах, приобретенных на средства маткапитала, говорили на заседании Общественной палаты Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации, выяснилось, что на данный момент ни на одну государственную структуру не возложен контроль исполнения нотариальных обязательств об оформлении "детских квадратных метров". По мнению участников обсуждения, бесконтрольность в этом вопросе создает благоприятные условия для ущемления прав детей. Подтверждением этого является статистика, предоставленная региональным Пенсионным фондом РФ. Так, на сегодняшний день 93 тысячи волгоградских семей за счет материнского капитала улучшили жилищные условия, при этом из них только 71 тысяча "ячеек общества", как положено, оформили обязательства о наделении детей долями в жилье. По всем случаям выявления фактов неисполнения обязательств в отношении детей территориальные органы Пенсионного фонда направляют материалы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер реагирования. С момента действия программы материнского капитала региональное отделение Пенсионного фонда передало 700 материалов в правоохранительные органы, 476 исков к гражданам о понуждении к исполнению таких обязательств, возбуждено 13 уголовных дел, связанных с перепродажей жилья без исполнения обязательств.

В Общественной палате Волгоградской области на основании предложений участников мероприятия подготовят проект поправок в федеральное законодательство, который будет представлен для широкого открытого обсуждения.

