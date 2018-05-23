Дети выведут на поле "Волгоград Арены" звезд мирового футбола

Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты.

Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных стран мира. В этом году возможность принять участие в чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™ получат свыше 1400 ребят в возрасте от 6 до 10 лет, 1273 из них – российские мальчишки и девчонки, включая 88 детей из Волгограда.



