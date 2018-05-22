В больнице №25 Волгограда открыто новое отделение скорой помощи





Сегодня новое современное отделение скорой медицинской помощи принимает первых пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с вводом корпуса завершен финальный этап комплексной масштабной реконструкции, выполненной в клинике впервые за 40 лет. Строительство отделения велось с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения.





Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры для кислородной аэрозольной терапии, рентгенодиагностический комплекс и многое другое. Детально продумана и логистика: расположение самого здания, внутренняя планировка позволяют максимально сократить время доставки пациента с вертолета или кареты скорой помощи в профильное отделение. Для этого оборудован специальный въезд в здание, а помещения разграничены по степени тяжести больных. На этом же уровне располагается и отделение сочетанной травмы, открытое в январе этого года. В открытии отделения скорой медицинской помощи принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Сергей Багненко, ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по скорой медпомощи Минздрава РФ.

Напомним, реконструкция больницы №25 являлась одним из пунктов подготовки Волгограда к ЧМ-2018.



