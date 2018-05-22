«Ростелеком» приобрел компанию Solar Security









«Ростелеком» приобрел 100% акций компании Solar Security, технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Сумма сделки составила 1,5 млрд руб.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальнй релиз пресс-службы компании, стратегический вектор развития ПАО «Ростелеком» состоит в том, чтобы стать цифровым партнером для населения, бизнеса и государства. Это подразумевает создание экосистемы из обширного набора телеком-услуг и цифровых сервисов высокого качества, неотъемлемой частью которых являются сервисы информационной безопасности (ИБ).

«За последние годы сервисы кибербезопасности «Ростелекома» получили широкое распространение среди наших клиентов и показали высокую эффективность в части защиты от киберугроз. Вместе с тем, для формирования лидирующего игрока на рынке требуются собственные технологические компетенции, профессиональная слаженная команда, показавшая высокие результаты работы в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Мы считаем, что сделка по покупке Solar Security – это ценное приобретение, и мы рассчитываем на успешное продолжение развития бизнеса Solar Security в составе ГК «Ростелеком» с опорой на наши ресурсы. Сделка с Solar Security позволяет «Ростелекому» быстро решить поставленные задачи и моментально нарастить присутствие на рынке за счет уже востребованных и доказавших свою эффективность продуктов и сервисов»,- прокомментировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

На базе Solar Security будет создан национальный оператор кибербезопасности России, чья деятельность будет включать три направления – сервисы, собственные продукты и комплексные решения по кибербезопасности.