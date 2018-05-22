







Более шестисот спортсменов-любителей в составе 15 команд из 26 цехов КАУСТИКа состязались в семи видах спорта заводской спартакиады, стартовавшей осенью 2017 года. Это - легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с каждым годом ряды желающих принять участие в спартакиаде пополняются. В этот раз впервые участвовала в соревнованиях «слабая половина» отдела технического контроля, показав достойные результаты в плавании и легкой атлетике. Большой потенциал и у молодой команды цеха по производству хлорвинила, ставшей приятным открытием спартакиады. По итогам спортивных состязаний в общем зачете лидирующие позиции у цеха электролиза - неоднократного победителя заводских спартакиад. Определена и десятка сильнейших спортсменов, их имена прозвучат на праздничном мероприятии, посвященному дню химика.













Массовый спорт является неотъемлемой частью жизни пятитысячного коллектива АО «КАУСТИК». В сборных командах участвуют спортсмены-любители разного возраста и профессий. Активны и болельщики КАУСТИКа, поддерживающие свои команды. «Стучалки», «хлопалки» и громкое скандирование – все, как у настоящих фанатов! В этом году приз зрительских симпатий отдан одному из пятерки лучших игроков-волейболистов Дмитрию Коржикову.









«Я десять лет играю в волейбол, работая уже здесь, на КАУСТИКе. Моя семья поддерживала меня мысленно, сын еще маленький, ему год. Поэтому они пока дома болеют за папу. Вот подрастем немного – и также в спортзал!», - так считает Дмитрий.