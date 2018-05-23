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Борьба с коррупцией
 23.05.2018 13:37

У сотрудников аппарата Волгоградской облдумы с доходами стабильно хорошо

Сегодня опубликованы сведения за 2017 год  о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения, руководитель аппарата Волгоградской областной думы  Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района,  по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. 



В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова  - земельные участки по 100  и 5,2 га, а также часть надела в 48 га. Несколько лет назад участок площадью в 100 га фигурировал в декларациях самого руководителя думского аппарата, но затем крупным землевладельцем  стала его супруга. 
Неплохо сложился 2017 год и для старшего консультанта сектора государственных закупок отдела административно-технического обеспечения, государственных закупок и договорной работы аппарата Волгоградской областной думы Ольги Агарковой. Доход госслужащей  составил почти 2 с половиной миллиона рублей.
Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата Волгоградской областной думы Елена Мартынова за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года показала доход, превышающий 3 миллиона рублей.
Что касается рядовых консультантов различных отделов аппарата Волгоградской областной думы, то их годовой доход колеблется в пределах от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

Фото chernyshki.ru
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Расследования 23.05.2018 15:40

Генеральному подрядчику реконструкции Набережной имени 62-ой армии не удалось обжаловать административный штраф, назначенный инспекцией госстройнадзора Волгоградской области за несоблюдение правил проведения строительных работ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Москвы, поводом для административного наказания АО «Трест Гидромонтаж», компании, зарегистрированной в Москве,  послужил случай, произошедший в конце 2017 года.  29 декабря подросток  прошел на верхнюю эстакаду причальной стенки по переходу, расположенному между кафе «У фонтана» и ночным клубом «Дега», и по неосторожности упал  с верхней эстакады причала №11 в реку. Он был доставлен в больницу с диагнозом «общее переохлаждение». В ходе проверки выяснилось, что по периметру...
Прочитана: 242 раз
Происшествия 23.05.2018 15:40

Междугородный автобус загорелся сегодня в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, сообщение о возгорании транспорта на улице Коммунистической поступило на пульт дежурного в 13:20. Прибывшие на место ЧП  расчеты пожарно-спасательной части №3 увидели, что у пустого автобуса горит багажный отсек.  С огнем справились быстро. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Сейчас специалисты ведомства выясняют причины случившегося. По предварительным сведениям,  транспорт принадлежит компании “Волга лайн”.
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Экология 23.05.2018 14:47

В Волгоград доставили чудо-мусоровозы Машины, разработанные при участии инженеров ГК «Чистый город»,  доставлены сегодня в Волгоград, сообщает ИА «Высота 102». Специалисты Ряжского авторемонтного завода, трудившиеся над созданием автомобилей для нужд коммунальной сферы, называют их уникальными. Новые мусоровозы незаменимы при транспортировке отходов на длительные расстояния, а также приспособлены для герметичной перевозки пищевых отходов, что особенно актуально в летний период, когда мусорные баки заполняются остатками фруктов и овощей.  "Наши технические специалисты тесно сотрудничают с российскими производителями. Как практикам, нам важно, чтобы отечественные разработки в сфере обращения с отходами претворялись в жизнь", - рассказала ИА «Высота 102» председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина...
Прочитана: 587 раз
Спорт 23.05.2018 13:36 (Обновлено: 23.05.2018 14:35)

Уникальная возможность выйти на поле "Волгоград Арены" за руку с лучшими футболистами мира выпала 88-и юным волгоградцам, сообщает ИА "Высота 102". По информации пресс-службы гордумы, победителями программы сопровождения игроков на матчи ЧМ-2018 в Волгограде стали воспитанники детских домов, дети из приемных и малообеспеченных многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья - все подопечные благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Сегодня детям вручили именные сертификаты. Отмечается, что такую программу с участием детей реализует одна из компаний - официальный спонсор FIFA World Cup™. За 16 лет ее участниками стали уже более 10 тысяч детей из разных...
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Политика 23.05.2018 12:34

Новый председатель КСП Волгограда избавился от «балласта» Сегодня депутаты Волгоградской городской думы сократили численность сотрудников контрольно-счетной палаты с 39 до 33 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Один из депутатов попытался подтрунить над новым председателем КСП, еще вчера депутатом  Александром Мордвинцевым насчет того, что тот приступил к кадровой зачистке, едва вступив в должность. У остальных нардепов, впрочем, таких мыслей не возникло, поскольку реально в палате  трудится только 31 человек. Данные изменения, по словам руководителя палаты, связаны исключительно со стремлением оптимизировать штатную численность и повысить эффективность работы органа внешнего финансового контроля. Также  председатель добавил, что в КСП планируется обучение сотрудников, повышение их квалификации. Сотрудники палаты,...
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Здравоохранение 23.05.2018 12:01

В больнице №25 Волгограда открыто новое отделение скорой помощи Сегодня новое современное отделение скорой медицинской помощи принимает первых пациентов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, с вводом корпуса завершен финальный этап комплексной масштабной реконструкции, выполненной в клинике впервые за 40 лет. Строительство отделения велось  с 2016 года. Оно стало первым в России отдельно стоящим корпусом на базе многопрофильного стационара. В нем сосредоточены все основные службы, позволяющие оперативно поставить диагноз и начать лечение: приемное и амбулаторное отделения, операционный блок, зона для динамического наблюдения.  Многофункциональный модуль, рассчитанный на прием ста пациентов в сутки, оборудован по последнему слову техники: здесь есть компьютерный томограф, барокамеры...
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Спорт 23.05.2018 11:13

Спартакиада работников АО «КАУСТИК» завершилась победой в личном зачете каждого из 600 участников Более шестисот спортсменов-любителей в составе 15 команд из 26 цехов КАУСТИКа состязались в семи видах спорта заводской спартакиады, стартовавшей осенью 2017 года. Это - легкая атлетика, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, гиревой спорт, плавание и волейбол.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, с каждым годом ряды желающих принять участие в спартакиаде пополняются. В этот раз впервые участвовала в соревнованиях «слабая половина» отдела технического контроля, показав достойные результаты в плавании и легкой атлетике. Большой потенциал и у молодой команды цеха по производству хлорвинила, ставшей приятным открытием спартакиады. По итогам спортивных состязаний в общем зачете лидирующие позиции...
Прочитана: 873 раз
Расследования 23.05.2018 11:12

В суде Волгограда обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек запутался в молчании Сегодня  Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает  ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании  Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал  вопрос,  узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях  относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...
Прочитана: 3225 раз
Происшествия 23.05.2018 10:28 (Обновлено: 23.05.2018 10:48)

Несчастный случай произошел  сегодня рано утром в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили  ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, малыш жив и находится в реанимационном отделении местной районной больницы. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, ребенок находился дома вместе со своими мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на домашние дела, мальчик зашел на кухню, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хлипкая конструкция не выдержала веса малолетнего и вместе с ним рухнула с высоты четвертого этажа. Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок,  благополучная, на учете не состояла.     
Прочитана: 1801 раз
Расследования 23.05.2018 10:16

К 20 годам колонии строгого  режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока приговорен Павел Лукьяненко за убийство пятилетней Сони Четвертновой, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, где сегодня был вынесен приговор убийце ребенка. Он был признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Также Лукьяненко должен будет выплатить 1 миллион рублей семье Сони Четвертновой. Родители Сони выслушали приговор со слезами на глазах, они отказались его комментировать. Напомним, девочка пропала в Калаче-на-Дону 15 сентября прошлого года. Как выяснилось позже, ее жизнь оборвалась в тот же день. Гуляя на улице,  она встретила пьяного...
Прочитана: 5168 раз
Происшествия 23.05.2018 10:02

Жертвой несчастного случая стал 16-летний осужденный ФКУ «Камышинская ВК УФСИН». Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП случилось накануне при разборе старого туалета. На подростка обрушилась часть стены. От полученных ран юноша скончался на месте. Несовершеннолетний был осужден за неправомерное завладение транспортным средством без цели угона, а также за кражу на 1 год 4 месяца. Погибший подросток был из неблагополучной семьи, его мать и отца лишили родительских прав. 
Прочитана: 4005 раз
Газетный киоск 23.05.2018 08:59

Газета "Коммерсант", 23 мая. .Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота. Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге судоходство будет ограничено 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10 и 14 июля на участке акватории около Крестовского острова. В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля. В Сочи — 15, 18, 23, 26, 30 июня и...
Прочитана: 1921 раз
Расследования 23.05.2018 08:58

В Волгограде задержали взломщиков склада с красной икрой, сыром и колбасой В Волгограде задержаны подозреваемые в ограблении продуктового склада. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, в начале мая в полицию обратился владелец складского помещения, расположенного в Дзержинском районе,  с заявлением о краже продуктов на 3 миллиона рублей.  Неизвестные под покровом ночи демонтировали металлическую стену и похитили из склада 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн. рублей. Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, однако помещение, откуда были похищены продукты, находилось  вне зон видимости камер видеонаблюдения. В результате...
Прочитана: 1439 раз
Общество 23.05.2018 08:52

Реклама окон волгоградской фирмы на телевидении признана ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, по данному факту возбуждено административное производство. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба волгоградки, которая  решила заказать рекламируемый товар с рассрочкой и 50% скидкой. Она заключила договор с ООО «Доступные окна», однако ни скидки, ни рассрочки ей в компании не предоставили. Более того, только  после доставки  окон выяснилось, что договор заключен лишь на их поставку, за установку ей пришлось заплатить отдельно. Рекламодатель ООО «Доступные окна» в ходе рассмотрения дела в УФАС  пояснил, что в рекламе внизу более мелким шрифтом было указано, что скидка действует только...
Прочитана: 2778 раз
Спорт 23.05.2018 04:19

На матч ЧМ-2018 между Англией и Тунисом в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран. Как сообщила ИА “Высота 102” пресс-секретарь “Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ” Надежда Доржиева, три специальных поезда, для российских  и иностранных болельщиков и освещающих матчи журналистов, отправятся в Волгоград из Москвы 17 июня.  В первом будут находиться гости из 30 стран, во втором -  из 38, а в третьем - из 34 стран. В город на Волге прибудут гости из Англии,  Туниса, Алжира, Франции, Иордании, Ливана,  Малайзии, Гонконга, Сингапура, ЮАР, Свазиленда, Уругвая, Боливии, Перу и ряда других государств. На время чемпионата...
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