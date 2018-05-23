руководитель аппарата Волгоградской областной думы Владимир Шефатов задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями. Сегодня опубликованы сведения за 2017 год о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудников аппарата Волгоградской областной думы - органа, осуществляющего организационное, юридическое, информационное, аналитическое, кадровое, документационное, материально-техническое, социально-бытовое и хозяйственное обеспечение регионального парламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сведения,задекларировал более 2-х миллионов рублей. Годом ранее эта сумма составляла 2 млн 212 тысяч рублей. Семья руководителя аппарата думы, который является бывшим главой Чернышковского района, по-прежнему владеет обширными земельными угодьями.













В индивидуальной собственности супруги господина Шефатова - земельные участки по 100 и 5,2 га, а также часть надела в 48 га. Несколько лет назад участок площадью в 100 га фигурировал в декларациях самого руководителя думского аппарата, но затем крупным землевладельцем стала его супруга.

Неплохо сложился 2017 год и для старшего консультанта сектора государственных закупок отдела административно-технического обеспечения, государственных закупок и договорной работы аппарата Волгоградской областной думы Ольги Агарковой. Доход госслужащей составил почти 2 с половиной миллиона рублей.

Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата Волгоградской областной думы Елена Мартынова за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2017 года показала доход, превышающий 3 миллиона рублей.

Что касается рядовых консультантов различных отделов аппарата Волгоградской областной думы, то их годовой доход колеблется в пределах от 700 тысяч до 1 миллиона рублей.





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