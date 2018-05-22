







Сегодня Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал вопрос, узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована на судебном заседании. Кроме того, на заседании показали видео допросов Александра Масленникова, где он описывает разные способы убийства одной из девушек - Ольги Шапошниковой. Сначала он признается, что задушил ее, потом утверждает, что зарезал девушку. При этом сам Масленников смотрел записи своих показаний, не отрывая глаз от телеэкрана - особенно во время демонстрации записей следственных экспериментов, во время которых он показывал, как убивал жертв, расчленял и прятал их тела.

После просмотра видеозаписи Масленников подтвердил судье, что именно он давал эти показания. А также то, что следов монтажа или фальсификации в записи не увидел. Разночтения в рассказах о способе убийства Ольги Шапошниковой он списал на свое шоковое состояние и подтвердил, что, действительно, задушил девушку.