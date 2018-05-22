В Волгоградской области в колонии погиб несовершеннолетний заключенный

Сегодня Александр Масленников, обвиняемый в убийстве и расчленении двух девушек в Волжском, отказался отвечать на вопросы гособвинителя, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского облсуда, где продолжились слушания по данному делу. Напомним, на предыдущем заседании Масленников отказался от дачи показаний в суде. Тогда были зачитаны протоколы его допросов. Сегодня он проигнорировал вопрос, узнает ли себя он себя на видеозаписи, где он на месте преступления дает показания. Также он не стал давать пояснения расхождениям в своих показаниях относительно обстоятельств убийства одной из девушек. Между тем, видеозапись, где он подробно рассказывает о деталях совершенного им преступления, была продемонстрирована...