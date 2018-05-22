





К 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока приговорен Павел Лукьяненко за убийство пятилетней Сони Четвертновой, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, где сегодня был вынесен приговор убийце ребенка. Он был признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Также Лукьяненко должен будет выплатить 1 миллион рублей семье Сони Четвертновой. Родители Сони выслушали приговор со слезами на глазах, они отказались его комментировать. Напомним, девочка пропала в Калаче-на-Дону 15 сентября прошлого года. Как выяснилось позже, ее жизнь оборвалась в тот же день. Гуляя на улице, она встретила пьяного Павла Лукьяненко, которого давно знала. Девочка попросила покатать ее на машине, но Лукьяненко отказал в этой просьбе. Тогда Соня пошла за ним в гараж. Там он напал на ребенка и, как значится в материалах дела, "совершил насильственные действия сексуального характера". Девочка стала кричать и попыталась выбежать из помещения. Опасаясь огласки, мужчина задушил ребенка, а затем спрятал ее тело в пристройке к гаражу. Убитую девочку нашли лишь несколько дней спустя. В поисках участвовали сотни сотрудников правоохранительных органов и волонтеры, задействованы были и беспилотники.

Через сутки на оперативном совещании с руководителями силовых ведомств региона губернатор назначил вознаграждение в 1 миллион рублей за ценную для следствия информацию. Вскоре 73-летний пенсионер Вячеслав Мещеряков сообщил по “телефону доверия”, что ранее не раз видел 55-летнего Лукьяненко вместе с Соней и рассказал о его исчезновении после начала поисков ребенка. Тогда мужчина был уверен, что подозреваемый вывез девочку за пределы региона и рассказал об этом.

Отметим, что судебные заседания проходили в закрытом режиме в Калаче-на-Дону. На момент передачи дела в суд оно насчитывало семь томов. Гособвинение настаивало на 22 годах колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. От комментариев решения суда воздержался и сам Лукьяненко, и близкие погибшей девочки. На оглашении приговора присутствовали ее родители, а также бабушка с дедушкой.







