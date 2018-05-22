Минтранс утвердил запретные для судоходства районы в городах ЧМ-2018

Газета "Коммерсант", 23 мая. .Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.

Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге судоходство будет ограничено 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10 и 14 июля на участке акватории около Крестовского острова. В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля. В Сочи — 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля в акватории Черного моря в радиусе 10 км вокруг стадиона «Фишт».

ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч чемпионата состоится 15 июля в «Лужниках».