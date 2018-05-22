|Газетный киоск
|23.05.2018 08:59
Минтранс утвердил запретные для судоходства районы в городах ЧМ-2018
Газета "Коммерсант", 23 мая. .Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота.
Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге судоходство будет ограничено 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10 и 14 июля на участке акватории около Крестовского острова. В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля. В Сочи — 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля в акватории Черного моря в радиусе 10 км вокруг стадиона «Фишт».
ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Финальный матч чемпионата состоится 15 июля в «Лужниках».
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|Происшествия
|23.05.2018 10:28 (Обновлено: 23.05.2018 10:48)
Несчастный случай произошел сегодня рано утром в Михайловке Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, малыш жив и находится в реанимационном отделении местной районной больницы. По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным следствия, ребенок находился дома вместе со своими мамой и бабушкой. Когда взрослые отвлеклись на домашние дела, мальчик зашел на кухню, залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Хлипкая конструкция не выдержала веса малолетнего и вместе с ним рухнула с высоты четвертого этажа. Установлено, что семья, в которой воспитывался ребёнок, благополучная, на учете не состояла.
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|Расследования
|23.05.2018 10:16
К 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы после отбывания срока приговорен Павел Лукьяненко за убийство пятилетней Сони Четвертновой, сообщает ИА “Высота 102” из зала Волгоградского областного суда, где сегодня был вынесен приговор убийце ребенка. Он был признан виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера. Также Лукьяненко должен будет выплатить 1 миллион рублей семье Сони Четвертновой. Родители Сони выслушали приговор со слезами на глазах, они отказались его комментировать. Напомним, девочка пропала в Калаче-на-Дону 15 сентября прошлого года. Как выяснилось позже, ее жизнь оборвалась в тот же день. Гуляя на улице, она встретила пьяного...
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|Происшествия
|23.05.2018 10:02
Жертвой несчастного случая стал 16-летний осужденный ФКУ «Камышинская ВК УФСИН». Как стало известно ИА «Высота 102», ЧП случилось накануне при разборе старого туалета. На подростка обрушилась часть стены. От полученных ран юноша скончался на месте. Несовершеннолетний был осужден за неправомерное завладение транспортным средством без цели угона, а также за кражу на 1 год 4 месяца. Погибший подросток был из неблагополучной семьи, его мать и отца лишили родительских прав.
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|Расследования
|23.05.2018 08:58
В Волгограде задержаны подозреваемые в ограблении продуктового склада. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, в начале мая в полицию обратился владелец складского помещения, расположенного в Дзержинском районе, с заявлением о краже продуктов на 3 миллиона рублей. Неизвестные под покровом ночи демонтировали металлическую стену и похитили из склада 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн. рублей. Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, однако помещение, откуда были похищены продукты, находилось вне зон видимости камер видеонаблюдения. В результате...
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|Общество
|23.05.2018 08:52
Реклама окон волгоградской фирмы на телевидении признана ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, по данному факту возбуждено административное производство. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба волгоградки, которая решила заказать рекламируемый товар с рассрочкой и 50% скидкой. Она заключила договор с ООО «Доступные окна», однако ни скидки, ни рассрочки ей в компании не предоставили. Более того, только после доставки окон выяснилось, что договор заключен лишь на их поставку, за установку ей пришлось заплатить отдельно. Рекламодатель ООО «Доступные окна» в ходе рассмотрения дела в УФАС пояснил, что в рекламе внизу более мелким шрифтом было указано, что скидка действует только...
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|Спорт
|23.05.2018 04:19
На матч ЧМ-2018 между Англией и Тунисом в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран. Как сообщила ИА “Высота 102” пресс-секретарь “Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ” Надежда Доржиева, три специальных поезда, для российских и иностранных болельщиков и освещающих матчи журналистов, отправятся в Волгоград из Москвы 17 июня. В первом будут находиться гости из 30 стран, во втором - из 38, а в третьем - из 34 стран. В город на Волге прибудут гости из Англии, Туниса, Алжира, Франции, Иордании, Ливана, Малайзии, Гонконга, Сингапура, ЮАР, Свазиленда, Уругвая, Боливии, Перу и ряда других государств. На время чемпионата...
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|Спорт
|22.05.2018 21:37
Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. ИА "Высота 102" продолжает серию публикаций о командах, которые сыграют в Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу, знакомством с сильными и слабыми сторонами соперников. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира будет дебютным, тогда как сборная Нигерии вступит в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз. НИГЕРИЯ Впервые удивить мир сборной Нигерии удалось в 1994 году на своем дебютном выступлении на чемпионате мира по футболу в США....
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|Аналитика
|22.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: подорожание цен на бензин докатилось до Волгоградской области. Вопрос закупки дорогих аппаратов лучевой терапии для областного онкологического диспансера завис в судах: в это время больные теряют драгоценное время. Мэрия Волгограда бросила силы юристов на зачистку территории рядом с новым Александро-Невским собором: суд лишил владельца супермаркета МАН права собственности. Полиция нагрянула с рейдами в тепличные хозяйства Городищенского района: нашли и мигрантов-нелегалов, и подозрительные химикаты для овощей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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|Происшествия
|22.05.2018 19:06
Задержан один из подозреваемых в убийстве девушки в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело убитой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рано утром на одном из пустырей на юге города. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, удалось быстро установить личность убитой и выйти на след преступников. По данным следствия, девушка выпивала вместе с двумя своими знакомыми на даче одного из мужчин. Во время посиделок парни стали склонять ее к интимной близости, но получили отказ. Она пригрозила, что заявит на них в полицию. Испугавшись этого, ...
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|Здравоохранение
|22.05.2018 17:38
Сегодня арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению спора о закупке дорогостоящего оборудования для онкодиспансера. Уже второй месяц заказчик (ГКУ «Дирекция по оебспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области») не может заключить контракт с победителем аукциона на поставку в лизинг двух аппаратов лучевой терапии. Общая стоимость закупки – порядка 600 млн рублей. В середине апреля управление антимонопольной службы по региону выявило нарушения законодательства в конкурсной документации и выдало предписание аннулировать торги. Заказчик с позицией УФАС не согласился и обжаловал его решение в арбитраже. ИА «Высота 102» направило УФАС редакционный запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу....
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|Экономика
|22.05.2018 17:33
Налоговые органы выявили на территории Волгоградской области 423 земельных участка c кадастровой стоимостью 1 рубль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, такие данные были получены в результате работы по выявлению земельных участков с "заниженной" кадастровой стоимостью. В соответствии с приказом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области" с такой стоимостью сегодня в регионе участки земли общей площадью 331,6 га. По итогам прошлого года по 72 таким участкам удалось увеличить налогооблагаемую базу с 72 рублей соответственно до 248,5 млн рублей и обеспечить дополнительные поступления земельного...
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|Расследования
|22.05.2018 17:08
Уголовное дело 52-летнего волгоградца, обвиняемого в похищении госнаград у ветеранов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, мужчина приходил к ветеранам под видом писателя, работающего над книгой о Великой Отечественной войне. Он выманивал награды и антиквариат у своих жертв под предлогом изготовления копий. Так, с июля по сентябрь прошлого года он обманул четырех человек: похитил у них нагрудный знак “Отличный пулеметчик”, медаль “За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года”, юбилейную медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки. Также он обманным путем приобрел, а позже продал нагрудный знак “Заслуженный...
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|Расследования
|22.05.2018 16:38
Второй раз предстанет перед судом бывший исполнительный директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым, как известно, являлся Денис Землянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия, в 2015 году он за счет средств фонда купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста. При их фактической стоимости чуть более 5 млн. рублей исполнительный директор обманул председателя попечительского совета фонда и его учредителей и купил их за 11 млн. 750 тыс.рублей. При этом на момент покупки...
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|Борьба с коррупцией
|22.05.2018 16:10
Глава администрации городского округа город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин стал в 2017 году обладателем раритетного автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения о доходах и имуществе, среди транспортных средств, которые принадлежат Игорю Воронину, числится автомобиль М-20, больше известный как «Победа». Впрочем, в декларации не указывается, на ходу ли раритетное авто, которых, по некоторым сведениям, в Волгоградской области считанные единицы. Впрочем, в собственности у главы Волжского есть и более современный транспорт - мотоцикл марки BMW. Что касается доходов Игоря Воронина, то в 2017 году они составили 1 миллион 491 тысячу рублей. В 2016 году...
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|Общество
|22.05.2018 16:06
В Волгоградской области приоритетные перспективы по развитию у инфекционной, туберкулезной больницы и онкодиспансера
В Волгограде состоялась рабочая встреча замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА "Высота 102 в областном комитете здравоохранения, в планах замминистра обозначены посещения ряда учреждений здравоохранения.Кроме того, в ходе рабочего совещания глава региона и замминистра здравоохранения обсудили вопросы развития системы здравоохранения Волгоградской области. В частности, речь шла об инфекционной и туберкулезной больницах, онкологическом диспансере.
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23 мая 10:16
23 мая 08:59
Минтранс утвердил запретные для судоходства районы в городах ЧМ-2018 5
22 мая 21:37
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22 мая 16:10
22 мая 16:06
22 мая 15:36
22 мая 14:39
22 мая 13:35
22 мая 05:50
Газетный киоск
23 мая 08:59
Минтранс утвердил запретные для судоходства районы в городах ЧМ-2018 5
22 апреля 06:35
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