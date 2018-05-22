В Волгограде задержали взломщиков склада с красной икрой, сыром и колбасой







В Волгограде задержаны подозреваемые в ограблении продуктового склада. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, в начале мая в полицию обратился владелец складского помещения, расположенного в Дзержинском районе, с заявлением о краже продуктов на 3 миллиона рублей. Неизвестные под покровом ночи демонтировали металлическую стену и похитили из склада 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн. рублей.

Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, однако помещение, откуда были похищены продукты, находилось вне зон видимости камер видеонаблюдения.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемые были установлены оперативниками, и накануне двое из них были задержаны. Ими оказались неработающие жители Волгограда. Подозреваемые сознались в содеянном.

В ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли: бензопилы, ножницы по металлу, одежду, альпинистские снаряжения, 4 автомобиля, а также часть похищенного: мясную и сырную продукцию, красную икру в количестве 445 банок.

По предварительным данным оперативников, после совершения кражи незначительную часть продукции подозреваемые оставили себе, а большую - реализовали среди своих знакомых, по торговым точкам на территории Волгограда, Быковского и Камышинского районов.

В настоящее время двое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения – заключения под стражу. Личность третьего также установлена; он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

В связи с объявлением в федеральный розыск третьего подозреваемого в краже – Крюкова Сергея Николаевича, 1985 г.р., жителя г.Волжского, сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся о его местонахождении информацию в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД по номеру телефона: 8(8442) 93-75-02.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., славянской внешности, среднего телосложения, глаза серого цвета, волос темный короткий. Был одет: синие бриджи, темная футболка с желто зелеными полосами на рукавах, черные шлепки.







