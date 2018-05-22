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Расследования
 23.05.2018 08:58

В Волгограде задержали взломщиков склада с красной икрой, сыром и колбасой



В Волгограде задержаны подозреваемые в ограблении продуктового склада. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД, в начале мая в полицию обратился владелец складского помещения, расположенного в Дзержинском районе,  с заявлением о краже продуктов на 3 миллиона рублей.  Неизвестные под покровом ночи демонтировали металлическую стену и похитили из склада 7 тысяч банок с красной икрой общим объемом около 1 тонны; 50 кг колбасной и 100 кг сырной продукции. Ущерб, причиненный предпринимателю, составил более 3 млн. рублей.
Территория склада была огорожена забором и охранялась сторожем, однако помещение, откуда были похищены продукты, находилось  вне зон видимости камер видеонаблюдения.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемые были установлены оперативниками, и накануне двое из них были задержаны. Ими оказались неработающие жители Волгограда. Подозреваемые сознались в содеянном. 
В ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли: бензопилы, ножницы по металлу, одежду, альпинистские снаряжения, 4 автомобиля, а также часть похищенного: мясную и сырную продукцию, красную икру в количестве 445 банок.
По предварительным данным оперативников, после совершения кражи незначительную часть продукции подозреваемые оставили себе, а большую - реализовали среди своих знакомых, по торговым точкам на территории Волгограда, Быковского и Камышинского районов.
В настоящее время двое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения – заключения под стражу. Личность третьего также установлена; он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ – «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
В связи с объявлением в федеральный розыск третьего подозреваемого в краже – Крюкова Сергея Николаевича, 1985 г.р., жителя г.Волжского, сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить имеющуюся о его местонахождении информацию в дежурную часть отдела полиции № 3 (Дзержинский район) Управления МВД по номеру телефона: 8(8442) 93-75-02.
Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 см., славянской внешности, среднего телосложения,   глаза серого цвета, волос темный короткий. Был одет: синие бриджи, темная футболка с желто зелеными полосами на рукавах, черные шлепки.


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Газета "Коммерсант", 23 мая. .Минтранс России утвердил участки акваторий восьми городов, где будет действовать запрет на проход судов и маломерных плавсредств во время чемпионата мира по футболу в этом году. Об этом сообщается на сайте Росморречфлота. Запрет на пребывание и передвижение судов в период ЧМ-2018 будет введен в акваториях Волгограда, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге судоходство будет ограничено 15, 19, 22, 26 июня и 3, 10 и 14 июля на участке акватории около Крестовского острова. В Москве — 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля. В Сочи — 15, 18, 23, 26, 30 июня и...
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Общество 23.05.2018 08:52

Реклама окон волгоградской фирмы на телевидении признана ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, по данному факту возбуждено административное производство. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба волгоградки, которая  решила заказать рекламируемый товар с рассрочкой и 50% скидкой. Она заключила договор с ООО «Доступные окна», однако ни скидки, ни рассрочки ей в компании не предоставили. Более того, только  после доставки  окон выяснилось, что договор заключен лишь на их поставку, за установку ей пришлось заплатить отдельно. Рекламодатель ООО «Доступные окна» в ходе рассмотрения дела в УФАС  пояснил, что в рекламе внизу более мелким шрифтом было указано, что скидка действует только...
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Спорт 23.05.2018 04:19

На матч ЧМ-2018 между Англией и Тунисом в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран. Как сообщила ИА “Высота 102” пресс-секретарь “Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ” Надежда Доржиева, три специальных поезда, для российских  и иностранных болельщиков и освещающих матчи журналистов, отправятся в Волгоград из Москвы 17 июня.  В первом будут находиться гости из 30 стран, во втором -  из 38, а в третьем - из 34 стран. В город на Волге прибудут гости из Англии,  Туниса, Алжира, Франции, Иордании, Ливана,  Малайзии, Гонконга, Сингапура, ЮАР, Свазиленда, Уругвая, Боливии, Перу и ряда других государств. На время чемпионата...
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Спорт 22.05.2018 21:37

ЧМ близко: в Волгограде упорные северяне из Исландии попытаются одолеть африканских "супер-орлов" Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. ИА "Высота 102" продолжает серию публикаций о командах, которые сыграют в Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу, знакомством с сильными и слабыми сторонами соперников. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира будет дебютным, тогда как сборная Нигерии вступит в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз. НИГЕРИЯ Впервые удивить мир сборной Нигерии удалось в 1994 году на своем дебютном выступлении на чемпионате мира по футболу в США....
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Аналитика 22.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: подорожание цен на бензин докатилось до Волгоградской области. Вопрос закупки дорогих аппаратов лучевой терапии для областного онкологического диспансера завис в судах: в это время больные теряют драгоценное время. Мэрия Волгограда бросила силы юристов на зачистку территории рядом с новым Александро-Невским собором: суд лишил владельца супермаркета МАН права собственности. Полиция нагрянула с рейдами в тепличные хозяйства Городищенского района: нашли и мигрантов-нелегалов, и подозрительные химикаты для овощей. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин»...
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Происшествия 22.05.2018 19:06

Задержан один из  подозреваемых в убийстве  девушки в Красноармейском районе. Как сообщила  ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело убитой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рано утром на одном из пустырей на юге города. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, удалось быстро установить личность убитой и выйти на след преступников. По данным следствия, девушка выпивала вместе с двумя своими знакомыми на даче одного из мужчин. Во время посиделок парни стали склонять ее к  интимной близости, но получили отказ. Она пригрозила, что заявит на них в полицию. Испугавшись этого, ...
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Здравоохранение 22.05.2018 17:38

В Волгограде онкодиспансер бьется в суде с УФАС за право купить оборудование на 600 млн рублей Сегодня  арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению спора о закупке дорогостоящего оборудования для онкодиспансера. Уже второй месяц заказчик (ГКУ «Дирекция по оебспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области») не может заключить контракт с победителем аукциона на поставку в лизинг двух аппаратов лучевой терапии. Общая стоимость закупки – порядка 600 млн рублей. В середине апреля управление антимонопольной службы по региону выявило нарушения законодательства в конкурсной документации и выдало предписание аннулировать торги. Заказчик с позицией УФАС не согласился и обжаловал его решение в арбитраже.  ИА «Высота 102» направило УФАС редакционный запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу....
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Экономика 22.05.2018 17:33

Налоговые органы выявили на территории Волгоградской области 423 земельных участка c кадастровой стоимостью 1 рубль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, такие данные были получены в результате работы по выявлению земельных участков с "заниженной" кадастровой стоимостью. В соответствии с приказом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области" с такой стоимостью сегодня в регионе участки земли общей площадью 331,6 га. По итогам прошлого года по 72 таким участкам удалось увеличить налогооблагаемую базу с 72 рублей соответственно до 248,5 млн рублей и обеспечить дополнительные поступления земельного...
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Расследования 22.05.2018 17:08

Уголовное дело 52-летнего волгоградца, обвиняемого в похищении госнаград у ветеранов, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, мужчина приходил к ветеранам под видом писателя, работающего над книгой о Великой Отечественной войне. Он выманивал награды и антиквариат у своих жертв  под предлогом изготовления копий. Так, с июля по сентябрь прошлого года он обманул четырех человек: похитил у них нагрудный знак “Отличный пулеметчик”, медаль “За успехи в социалистическом сельском хозяйстве 1960 года”, юбилейную медаль имени маршала Жукова, фарфоровые статуэтки.   Также он обманным путем приобрел, а позже продал нагрудный знак “Заслуженный...
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Расследования 22.05.2018 16:38

Экс-директор благотворительного фонда из Волгограда второй раз пошел под суд Второй раз предстанет перед судом бывший исполнительный директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым, как известно, являлся Денис Землянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия,  в 2015 году он за счет средств фонда купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.  При их фактической стоимости чуть более 5 млн. рублей  исполнительный директор  обманул председателя попечительского совета фонда и его учредителей  и купил их за 11 млн. 750 тыс.рублей. При этом на момент покупки...
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Борьба с коррупцией 22.05.2018 16:10

Глава Волжского стал собственником ретро автомобиля Глава администрации городского округа город Волжский  Волгоградской области Игорь Воронин стал в 2017 году обладателем раритетного автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения о доходах и имуществе, среди транспортных средств, которые принадлежат Игорю Воронину, числится автомобиль М-20, больше известный как «Победа». Впрочем, в декларации  не указывается, на ходу ли раритетное авто, которых, по некоторым сведениям, в Волгоградской области считанные единицы. Впрочем, в  собственности у главы Волжского есть и более современный транспорт - мотоцикл марки BMW.  Что касается доходов Игоря Воронина, то в 2017 году они составили 1 миллион 491 тысячу рублей. В 2016 году...
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Общество 22.05.2018 16:06

В Волгограде состоялась рабочая встреча замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Как сообщили ИА "Высота 102 в областном комитете здравоохранения, в планах замминистра обозначены посещения ряда учреждений здравоохранения.Кроме того, в ходе рабочего совещания глава региона и замминистра здравоохранения обсудили вопросы развития системы здравоохранения Волгоградской области. В  частности, речь шла об инфекционной и туберкулезной больницах, онкологическом диспансере. 
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