На первый матч ЧМ-2018 в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран

На матч ЧМ-2018 между Англией и Тунисом в Волгоград приедут болельщики почти из 40 стран. Как сообщила ИА “Высота 102” пресс-секретарь “Транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ” Надежда Доржиева, три специальных поезда, для российских и иностранных болельщиков и освещающих матчи журналистов, отправятся в Волгоград из Москвы 17 июня. В первом будут находиться гости из 30 стран, во втором - из 38, а в третьем - из 34 стран. В город на Волге прибудут гости из Англии, Туниса, Алжира, Франции, Иордании, Ливана, Малайзии, Гонконга, Сингапура, ЮАР, Свазиленда, Уругвая, Боливии, Перу и ряда других государств. На время чемпионата около 40 поездов ЧМ-2018 свяжут Волгоград с другими городами, где будут проходить футбольные матчи.

Отметим, что всего для бесплатной перевозки гостей чемпионата мира в России будет задействовано 734 дополнительных поезда. Они рассчитаны на 448 тысяч мест. Составы будут сформированы из купейных вагонов, оборудованных кондиционерами и экологически чистыми туалетами, а также вагонов-ресторанов. В каждом поезде предусмотрены специальные места для маломобильных групп населения.



