В Волгограде ищут подозреваемого в убийстве девушки 20 ударами ножа

Задержан один из подозреваемых в убийстве девушки в Красноармейском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело убитой со множественными ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рано утром на одном из пустырей на юге города. Благодаря слаженной работе следователей СК и оперативных сотрудников полиции, удалось быстро установить личность убитой и выйти на след преступников. По данным следствия, девушка выпивала вместе с двумя своими знакомыми на даче одного из мужчин. Во время посиделок парни стали склонять ее к интимной близости, но получили отказ. Она пригрозила, что заявит на них в полицию. Испугавшись этого, разгоряченные выпивкой молодые люди связали гостью и стали решать, как им от нее избавиться. Не на шутку испугавшись за свою жизнь, девушка вырвалась и убежала. Но ее догнали на близлежащем пустыре и убили 20 ударами ножа, 14 из которых были нанесены в область грудной клетки. Сейчас идут поиски второго подозреваемого.



