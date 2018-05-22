Волгоградка попалась на рекламный трюк фирмы по производству окон

Реклама окон волгоградской фирмы на телевидении признана ненадлежащей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского УФАС, по данному факту возбуждено административное производство. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба волгоградки, которая решила заказать рекламируемый товар с рассрочкой и 50% скидкой. Она заключила договор с ООО «Доступные окна», однако ни скидки, ни рассрочки ей в компании не предоставили. Более того, только после доставки окон выяснилось, что договор заключен лишь на их поставку, за установку ей пришлось заплатить отдельно. Рекламодатель ООО «Доступные окна» в ходе рассмотрения дела в УФАС пояснил, что в рекламе внизу более мелким шрифтом было указано, что скидка действует только на профиль КБЕ 58 мм, так как товар не являлся ходовым и не пользовался популярностью у потребителей. Рекламный ролик длился всего 10 секунд и за это время люди просто не успевали прочитать написанный мелким шрифтом текст. Комиссия Волгоградского УФАС посчитала, что в данной рекламе до потребителя в доступном для восприятия виде не была доведена часть существенной информации о рекламируемом товаре. А это, по мнению антимонопольщиков, исказило смысл рекламы и ввело потребителя в заблуждение. ООО «Доступные окна» выдано предписание о прекращении нарушения.



