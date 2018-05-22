В Волгограде онкодипансер бьется в суде с УФАС за право купить оборудование на 600 млн рублей







Сегодня арбитражный суд Волгоградской области приступил к рассмотрению спора о закупке дорогостоящего оборудования для онкодиспансера. Уже второй месяц заказчик (ГКУ «Дирекция по оебспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области») не может заключить контракт с победителем аукциона на поставку в лизинг двух аппаратов лучевой терапии. Общая стоимость закупки – порядка 600 млн рублей. В середине апреля управление антимонопольной службы по региону выявило нарушения законодательства в конкурсной документации и выдало предписание аннулировать торги. Заказчик с позицией УФАС не согласился и обжаловал его решение в арбитраже.

ИА «Высота 102» направило УФАС редакционный запрос с просьбой разъяснить позицию ведомства по данному вопросу. Комментарий антимонопольного органа будет подготовлен завтра, 23 мая, и опубликован на сайте ИА «Высота 102».





Кто из сторон оказался не прав – установит арбитражный суд. Однако ситуация обостряется негативной динамикой смертности жителей Волгоградской области от раковых заболеваний. Одной из главных проблем регионального онкологического диспансера сегодня как раз-таки является острая потребность в аппаратах лучевой терапии. Всего их в области четыре, тогда как должно быть восемь – из расчета один на 300 тысяч человек населения. Еще два аппарата находятся в стадии списания, поскольку восстановить их уже не представляется возможным.

В настоящее время радиологическое отделение областного диспансера перешло на работу в две смены – специалисты трудятся в режиме конвейера. Однако от очередей из пациентов избавиться все равно пока не получается. Как пояснила информагентству главный внештатный специалист-радиотерапевт по Волгоградской области Екатерина Петрова, на сегодняшний день лечение по месяцу вынуждены ожидать 50-60 человек, для которых - каждый день на счету. И это не образное выражение, подчеркивает врач. «Это очень большой промежуток времени. Это чревато прогрессированием заболевания, переходом из одной стадии в другую, более высокую, и снижением эффективности всего лечения», - говорит специалист.





Поставка двух новых аппаратов, по словам Екатерины Петровой, позволит не только повысить пропускную способность оборудования, но и перейти на принципиально новый уровень оказания медиицнской помощи. Так, часть пациентов, которые вынуждены ездить за лечением в другие регионы, после замены оборудования смогут получать его в Волгограде.

Сегодняшнее слушание в арбитражном суде Волгоградской области точку в деле пока не поставило. В заседании объявлен перерыв до 24 мая. Изначально в областном онкодиспансере планировали запустить новое оборудование в работу в декабре 2018 года. На сколько сдвигается этот срок – пока неизвестно.



