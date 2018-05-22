В Волгоградской области нашли 423 земельных участка стоимостью 1 рубль

Налоговые органы выявили на территории Волгоградской области 423 земельных участка c кадастровой стоимостью 1 рубль. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по региону, такие данные были получены в результате работы по выявлению земельных участков с "заниженной" кадастровой стоимостью. В соответствии с приказом комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области от 27.10.2015 N 46-н "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Волгоградской области" с такой стоимостью сегодня в регионе участки земли общей площадью 331,6 га. По итогам прошлого года по 72 таким участкам удалось увеличить налогооблагаемую базу с 72 рублей соответственно до 248,5 млн рублей и обеспечить дополнительные поступления земельного налога в сумме 3,7 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году по результатам проведенной контрольно-аналитической работы по выявлению земельных участков, используемых не по целевому назначению, удалось достичь дополнительного поступления в бюджет земельного налога в сумме 8,5 млн рублей.

В рамках налоговых проверок 6 налогоплательщикам доначислен земельный налог в сумме 7,8 млн рублей. Все доначисленные суммы налога на сегодняшний день поступили в бюджет.



