



Второй раз предстанет перед судом бывший исполнительный директор Волгоградского благотворительного фонда социальной поддержки населения, которым, как известно, являлся Денис Землянский. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. По данным следствия, в 2015 году он за счет средств фонда купил две смежные квартиры в Волжском общей площадью 152,8 кв.м якобы для организации пансионата лицам пенсионного возраста.

При их фактической стоимости чуть более 5 млн. рублей исполнительный директор обманул председателя попечительского совета фонда и его учредителей и купил их за 11 млн. 750 тыс.рублей. При этом на момент покупки квартиры находились в непригодном для использования состоянии, а продавцами были супруга обвиняемого (имеющая 3/4 доли) и его знакомый (1/4 доли).

Полученными по сделке деньгами в сумме 5 млн.120 тыс.рублей и векселями на сумму 6 млн. 600 тыс. рублей обвиняемый распорядился по своему усмотрению. Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники СУ СК России по Волгоградской области. Свою вину экс-директор фонда не признает. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Отметим, что ожидать решения суда он будет, находясь под стражей. До этого, напомним, Денис Землянский уже привлекался к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями при распоряжении средствами фонда. Он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии, откуда периодически пытался освободиться досрочно. В ходатайствах указывалось об активной общественной жизни Дениса Землянского в местах лишения свободы, а также о том, что его жена и шестеро детей бедствуют.

Между тем, несмотря на то, что сейчас в благотворительном фонде - новое руководство, ущерб репутации этой организации был нанесен серьезный. Раньше данный фонд занимался сбором средств на оказание помощи ветеранам, пострадавшим в результате ЧС, теперь эти функции возложены на Волгоградское отделение Детского фонда.







