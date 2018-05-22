Глава Волжского стал собственником ретро автомобиля





Глава администрации городского округа город Волжский Волгоградской области Игорь Воронин стал в 2017 году обладателем раритетного автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения о доходах и имуществе, среди транспортных средств, которые принадлежат Игорю Воронину, числится автомобиль М-20, больше известный как «Победа». Впрочем, в декларации не указывается, на ходу ли раритетное авто, которых, по некоторым сведениям, в Волгоградской области считанные единицы. Впрочем, в собственности у главы Волжского есть и более современный транспорт - мотоцикл марки BMW. Что касается доходов Игоря Воронина, то в 2017 году они составили 1 миллион 491 тысячу рублей. В 2016 году эта цифра была выше – 1 миллион 575 тысяч рублей. Снизился доход и супруги главы администрации Волжского – в 2017 году он составил около 403 тысяч рублей, а в позапрошлом году был около 490 тысяч рублей. В собственности у главы и его жены нет никакой недвижимости. Игорь Воронин лишь имеет в пользовании дом, земельный участок и два гаража. У его супруги также дом и участок в пользовании.



