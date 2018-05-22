Жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда требуют привлечь к ответственности ООО «УК Ворошиловского района Волгограда» за состояние крыши, которую коммунальщики якобы отремонтировали еще более двух лет назад. «После так называемого ремонта крыша, которая раньше все время протекала, также течет. Только теперь она стала реально опасной для людей: коммунальщики оставили после себя груды шифера, кирпичи, которые при сильном ветре падают с крыши», - рассказали люди. Это уже привело к инциденту. Свалившийся с крыши кусок шифера осенью прошлого года повредил машину одного из жильцов, которая была припаркована во дворе. Сейчас в Ворошиловском суде Волгограда идет процесс по иску...

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