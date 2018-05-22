Глава Волжского пообещал поддержку активным горожанам









Объезд города провел накануне глава Волжского Игорь Воронин с руководителями структурных подразделений администрации, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии.

Первая остановка по адресу: ул. Мира, 131. Здесь при строительстве дома была предусмотрена парковка, но, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, застройщик не реализовал проект. Теперь встал вопрос между строительством парковки за счет средств собственников нежилых помещений и высадкой зеленых насаждений. Игорь Николаевич поручил проработать вариант сохранения существующих деревьев, высадки новых и возможность организовать проезд с парковочными местами.













Волжане, проживающие в 19 микрорайоне, просят оказать содействие в благоустройстве территории. В настоящее время здесь все в запустении: мусор и отсутствие места для отдыха детей и взрослых. Жители хотят высадить деревья, установить скамейки, привести дорогу в порядок. Глава Волжского поручил поддержать активных горожан и оказать содействие в данном вопросе.

У дома № 27 по проспекту Ленина коммунальщики проводили работы и, по мнению жителей, некачественно устранили последствия своего «вмешательства». На месте достигнута договоренность об устранении брака.

Еще одна встреча состоялась с волжанами-предпринимателями. Речь шла о перспективе развития территории в районе аквапарка. Поручено проработать данный вопрос. «Деловую активность только приветствуем, но работаем в правовом поле и, поддерживая малый бизнес, не ущемляем интересы волжан и города», – отметил Игорь Воронин.

Во время объезда глава города сделал ряд замечаний по благоустройству. Все они, сообщили в администрации, будут устранены.



