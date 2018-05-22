Жители дома №16 по ул. Ким в Ворошиловском районе Волгограда требуют привлечь к ответственности ООО «УК Ворошиловского района Волгограда» за состояние крыши, которую коммунальщики якобы отремонтировали еще более двух лет назад. «После так называемого ремонта крыша, которая раньше все время протекала, также течет. Только теперь она стала реально опасной для людей: коммунальщики оставили после себя груды шифера, кирпичи, которые при сильном ветре падают с крыши», - рассказали люди.

Это уже привело к инциденту. Свалившийся с крыши кусок шифера осенью прошлого года повредил машину одного из жильцов, которая была припаркована во дворе. Сейчас в Ворошиловском суде Волгограда идет процесс по иску Владимира Захарова к ООО «УК Ворошиловского района» о возмещении материального и морального ущерба. Между тем, по словам Владимира Захарова, коммунальщики представили в суд акт осмотра крыши, согласно которому она находится в отличном состоянии. Как обстоят дела в реальности, хорошо видно из предоставленного жильцами редакции информагентства видео.

Отчаявшиеся найти правду жильцы уже не первый год «бомбардируют» различные инстанции с требованием наказать коммунальщиков, но эффекта от этой переписки нет. «Последнее наше обращение один из депутатов Волгоградской облдумы перенаправил главе администрации Виталию Лихачеву. Мы уже хотим, чтобы эту управляющую компанию лишили лицензии. Неужели нужно дождаться, чтобы шифер или кирпич, не дай Бог, убил человека? Так, может, пока не поздно, необходимо принять какие-то меры?», - вопрошают волгоградцы.

Справка. ООО «УК Ворошиловского района» наряду с ООО «УК «Ренесанс», ООО «УК Центрального района», ООО «УК Тракторозаводского района», а также ООО «Центральная управляющая компания» находятся под управлением ООО УК «ЖКХ Волгограда», учредителем которой являются «Концессии водоснабжения».