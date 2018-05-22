







Суд признал отсутствующим зарегистрированное право собственности ООО "ТКМ-Капитал" на здание торгового павильона "МАН 24 часа", расположенного возле стройплощадки собора Александра-Невского в центре Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, иск в суд подала администрация Волгограда. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены Росреестр, банк ВТБ, Андрей и Владимир Воробьевы. Примечательно, что по сведениям ЕГРЮЛ, Владимир Александрович Воробьев является одним из учредителей ООО "ТКМ-Капитал". Ответчик иск не признал, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований - признать отсутствующим право зарегистрированной собственности на здание торгового павильона, расположенного по адресу ул. Гоголя,5.













Площадь торгового павильона, в котором осуществляется торговля продовольственными и непродовольственными товарами, составляет 569 кв.м. без учета ступеней и погрузочных площадок площадью еще 114 кв.м.

Администрация настаивала на том, что спорный объект никогда не создавался как объект недвижимости, и просила требования удовлетворить.

В материалах дела указано, что право аренды сроком на 6 лет земельного участка площадью 540 кв.м. в феврале 2002 года получил Андрей Владимирович Воробьев. Тогда он был признан победителем торгов. На этой земле ему было разрешено возвести сооружение мобильного сборно-разборного одноэтажного здания. В апреле 2005 года постановлением администрации Волгограда Воробьеву было разрешено строительство временных торговых павильонов на этом земельном участке. Право собственности на торговый павильон на улице Гоголя,5 за Воробьевым было признано в ноябре 2006 года решением Центрального районного суда Волгограда.

Отметим, что в настоящее время согласно проекту планировки и межевания территории, ограниченной улицей Мира, улицей имени Володарского, улицей Коммунистической, улицей Гоголя в Центральном районе, утвержденному постановлением администрации Волгограда в декабре 2015 года, спорный объект расположен в зоне планируемого размещения объекта общего пользования - сквера площадью 1,9 га.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



