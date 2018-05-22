Уволенный после многочисленных жалоб родителей кадетов директор Урюпинской школы-интерната им. С.И. Горшкова Николай Филатов продолжает ходить на работу в учебное заведение, словно никакого отстранения от должности не было. Как сообщили ИА «Высота 102» родители кадетов, экс-директор проводит в школе с утра до вечера. И все это время его личный автомобиль красуется во дворе учебного заведения. «Мы не знаем, что он там делает. Нас, родителей, к своим детям на территорию не пускают, только в исключительных случаях и с разрешения руководства. А уволенный без права восстановления Филатов в кадетской школе, выходит, непосторонний", -- возмущается мама двух кадетов Ольга Владимирова. Родители воспитанников сообщили о подозрительных регулярных визитах экс-директора в школу-интернат в областной комитет образования. Там обещали разобраться и выяснить, что же так тянет бывшего директора Николая Филатова на прежнее место работы. Родители не исключают, что по истечении времени он может и вернуться к педагогической работе в этом заведении.