Жителя Волгоградской области задержали на вокзале с украденным в электричке планшетом

ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Плановых отключений горячего и холодного водоснабжения в Волгограде во время игр чемпионата мира по футболу не будет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службах компаний-операторов "Концессия теплоснабжения" и "Концессия водоснабжения". "Отключений горячей воды во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде не будет. График гидравлических испытаний и плановых профилактических работ на котельных на этот год составлялся с учетом проведения этим летом чемпионата мира по футболу",- сказал представитель "Концессии теплоснабжения". По его словам, все ремонты и испытания систем по подготовке города к осенне-зимнему периоду будут проведены либо до, либо после ЧМ-2018. "Подготовка города-миллионника к осенне-зимнему периоду будет выполнена на 100%", -...

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