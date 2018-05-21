|Происшествия
|22.05.2018 13:40
Жителя Волгоградской области задержали на вокзале с украденным в электричке планшетом
Жителя Волжского задержали по подозрению в краже планшета в электричке “Волгоград-Волжский”. Как сообщили ИА “Высота 102” в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте, в понедельник в 18:50 на вокзале в Волжском к стражам порядка за помощью обратилась женщина. Она рассказала, что в вагоне электрички у нее из сумки кто-то украл планшет “Lenovo”. По горячим следам сотрудники транспортной полиции задержали 36-летнего любителя чужих гаджетов прямо на вокзале. Похищенная электроника была изъята. Сейчас по данному факту проводится проверка. С подозреваемого в совершении преступления взято обязательство о явке.
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|Общество
|22.05.2018 14:07 (Обновлено: 22.05.2018 14:13)
В Волгоградской области экс-директора кадетской школы-интерната мучают "фантомные боли" по прежней работе
Уволенный после многочисленных жалоб родителей кадетов директор Урюпинской школы-интерната им. С.И. Горшкова Николай Филатов продолжает ходить на работу в учебное заведение, словно никакого отстранения от должности не было. Как сообщили ИА «Высота 102» родители кадетов, экс-директор проводит в школе с утра до вечера. И все это время его личный автомобиль красуется во дворе учебного заведения. «Мы не знаем, что он там делает. Нас, родителей, к своим детям на территорию не пускают, только в исключительных случаях и с разрешения руководства. А уволенный без права восстановления Филатов в кадетской школе, выходит, непосторонний", -- возмущается мама двух кадетов Ольга Владимирова. Родители воспитанников сообщили о подозрительных регулярных визитах экс-директора в школу-интернат в областной комитет образования....
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|Общество
|22.05.2018 13:35
УК «Южное» оштрафовано на 25 тысяч рублей за нежелание отремонтировать аварийный балкон. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ведомство на бездействие коммунальщиков пожаловался собственник одной из квартир дома №49 по ул. Фадеева в Красноармейском районе Волгограда. В УК «Южное» владелец квартиры обращался еще летом 2016 года, после чего коммунальщики установили контрольные маячки для наблюдения за опасной бетонной плитой и запретили выходить на балкон. Однако дальше дело не продвинулось. По факту непринятия своевременных мер по обеспечению надлежащего технического состояния общего имущества в многоквартирном доме № 49 по ул. Фадеева в г. Волгограде в отношении ООО "УК "Южное"...
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|Экология
|22.05.2018 12:31
Природоохранная прокуратура заставила АО "ВМК "Красный Октябрь" прекратить сбросы загрязненных тало-дождевых вод в реку Волга через коллектор "Банный". Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, металлургический комбинат в исполнение решения суда построил и ввел в эксплуатацию комплекс механических очистных сооружений ливневой канализации с переводом стоков в "оборотный" цикл водоснабжения. Это позволит ликвидировать сброс ливневых вод в реку Волга в объеме 100 000 м3/год, а также предотвратить поступление в реку взвешенных веществ, солей и нефтепродуктов. Напомним, прокуратура добивалась прекращения сброса загрязненных стоков с 2014 года. Тогда в суде было доказано, что коллектор "Банный", которым пользуется комбинат,...
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|Экология
|22.05.2018 12:03
Возбуждением уголовных дел могут обернуться для нечистых на руку фермеров и арендаторов факты нарушения правил охраны окружающей среды и незаконного предпринимательства, которые были выявлены выявлены в ходе рейда по сельхозугодьям Городищенского и Иловлинского районов. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в прошедшей накануне проверке участвовали сотрудники подразделений по вопросам миграции, экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, регионального и пограничного управлений ФСБ, Росгвардии, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства области, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По выявленным фактам составлены около полусотни протоколов об административных нарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел. ...
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|Общество
|22.05.2018 10:54
Перечень маршрутов внутренних воздушных перевозок пассажиров, субсидируемых из областного бюджета, заметно сократился. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, теперь в данном списке остались лишь три маршрута: Волгоград-Ростов-на-Дону-Волгоград, Волгоград-Сочи-Волгоград и Волгоград-Казань-Волгоград. Ранее областной бюджет субсидировал шесть маршрутов: Волгоград-Екатеринбург-Волгоград, Волгоград-Казань-Волгоград, Волгоград-Краснодар-Волгоград, Волгоград-Минеральные Воды-Волгоград, Волгоград-Самара-Волгоград, Волгоград-Махачкала-Волгоград. Последний раз список субсидируемых маршрутов менялся летом 2016 года. К слову, субсидии распространяются лишь на места экономкласса, кроме того, перевозчик может на них рассчитывать при условии выполнения рейсов не чаще двух раз в неделю.
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|Аналитика
|22.05.2018 10:40 (Обновлено: 22.05.2018 11:27)
В Волгоградской области впервые за длительный период статистического наблюдения заметно увеличились цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 21 мая цена бензина марки АИ-92 составила 40,49 рублей за литр, бензина марки АИ-95 – 44,03 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 стоит теперь 49,30 рубля, дизельное топливо – 42,12 рубля за литр. Стоимость нефтепродуктов повысилась от 1,67% до 2,68% по сравнению с данными последнего статистического наблюдения. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Например, еще 14 мая этот вид топлива стоил 48,30 рублей за литр. Согласно недельным данным, повышение цен на различные виды бензина...
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|Расследования
|22.05.2018 10:28
Пенсионера из Волгограда подозревают в покушении на убийство. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, 79-летний мужчина несколько лет конфликтовал с 60-летней соседкой по даче. 15 мая вспыхнула очередная ссора, пожилой человек, схватив нож, зашел к соседке и нанес ей четыре удара ножом в спину и грудь. В это время в конфликт вмешался хозяин еще одного участка. Он выбил из рук пенсионера нож. Поняв, что чуть не убил женщину, вспыльчивый волгоградец сам вызвал скорую помощь. Женщина выжила, сейчас угрозы ее здоровью нет. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас...
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|Спорт
|22.05.2018 10:10 (Обновлено: 22.05.2018 12:20)
Шестнадцать сильнейших команд России среди девушек прибыли в Волгоград побороться за первенство России по волейболу, сообщает ИА "Высота 102". Спортсмены из Челябинска, Воронежа, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Хакасии, Карелии в течение десяти дней будут состязаться за звание сильнейших, а также приобщаться к вопросам экологии. Проведение соревнований такого уровня в Волгограде стало возможно благодаря поддержке одного из крупнейших операторов по обращению с отходами Группы Компаний "Чистый город". Уже второй год ГК "Чистый город", руководителем которой является в прошлом известная волейболистка клуба "Динамо" Полина Вергун, сегодня также – вице-президент региональной Федерации волейбола, поддерживает в...
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|Происшествия
|22.05.2018 09:46
Школьница пострадала в дорожном происшествии в Кировском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник вечером напротив дома №130 по улице Кирова 39-летняя женщина-водитель “Hyundai Getz” сбила девочку девяти лет, которая выезжала со двора на велосипеде. При столкновении школьница ушиблась и была доставлена в травмпункт. По имеющимся сведениям, водитель с места происшествия скрылась, но позже ее задержал наряд ДПС.
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|Газетный киоск
|22.05.2018 08:46
ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Плановых отключений горячего и холодного водоснабжения в Волгограде во время игр чемпионата мира по футболу не будет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службах компаний-операторов "Концессия теплоснабжения" и "Концессия водоснабжения". "Отключений горячей воды во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде не будет. График гидравлических испытаний и плановых профилактических работ на котельных на этот год составлялся с учетом проведения этим летом чемпионата мира по футболу",- сказал представитель "Концессии теплоснабжения". По его словам, все ремонты и испытания систем по подготовке города к осенне-зимнему периоду будут проведены либо до, либо после ЧМ-2018. "Подготовка города-миллионника к осенне-зимнему периоду будет выполнена на 100%", -...
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|Борьба с коррупцией
|22.05.2018 08:25
Сотрудники арбитражного суда Волгоградской области - государственного органа, осуществляющего правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, отчитались в доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения, председатель арбитражного суда Виктор Романов задекларировал годовой доход в сумме около 3-х миллионов рублей. Заместитель председателя арбитражного суда Волгоградской области Иван Ландин подал сведения о доходе в 3 миллиона 222 тысячи рублей. Что касается рядовых судей, то их доходы за 12 месяцев 2017 года составляют в основном от 2-х до 6-ти с лишним миллионов рублей. Должность судьи одна из самых высокооплачиваемых...
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|Аналитика
|22.05.2018 05:50
Долговые обязательства Волгоградской области, по последним данным Минфина на 1 мая 2018 года, оценены в объеме 54,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное министерство. На 1 апреля этот показатель составлял 52,9 миллиарда рублей. Однако на начало года долг региона был выше – 54,8 миллиарда рублей. Напомним, в структуру госдолга входят коммерческие и бюджетные кредиты органа исполнительной власти и муниципалитетов, государственные гарантии, а также государственные ценные бумаги.
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|Аналитика
|21.05.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: в Волгограде с мощным ускорением наводят лоск перед приездом гостей чемпионата мира по футболу. Спортивные функционеры хотят от команды «Ротор Волгоград» результатов: про воспитание резерва из местных футболистов уже и не вспоминают. Движение велосипедистов вперед не остановить: волгоградский велопарад собрал рекордное количество участников. Посильный вклад в дело строительства храма: горожане начали покупать именные кирпичи для стен Александро - Невского собора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00 в...
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|Экология
|21.05.2018 18:29
Вернуть государству 373 гектара земель лесного фонда придется ООО “Гермес-ритейл”, ранее известному как ООО “МАН”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Иловлинский районный суд обязал это сделать компанию и ее генерального директора Андрея Воробьева. Прокурорская проверка показала, что в с 2015 по 2016 годы несколько частных лиц выкупили у бывшего совхоза “Трехостровской” 1109 гектаров земель. При межевании земельных участков сельскохозяйственного назначения в их состав попали земли лесного фонда Российской Федерации. Затем ООО “МАН” и Андрей Воробьев выкупили эти участки и стали фактическими владельцами острова Качалинский. При этом сам остров входит в особо охраняемую территорию регионального...
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|Происшествия
|21.05.2018 18:28
Информация о падении в Волгу вертолета в Советском районе Волгограда не подтвердилась. Как сообщили ИА “Высота 102” в областной службе спасения, сигнал о подобном ЧП поступил, полученные сведения были проверены и не подтвердились. Очевидцы рассказывали, что на предполагаемом месте происшествия работал спасательный катер. Есть данные, что сообщение было чьей-то шуткой. Ведется поиск дезинформатора.
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22 мая 14:07
22 мая 13:40
Жителя Волгоградской области задержали на вокзале с украденным в электричке планшетом 1
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Происшествия
22 мая 13:40
Жителя Волгоградской области задержали на вокзале с украденным в электричке планшетом 1
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21 мая 09:59
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