В Волгограде УК оштрафовали за аварийный балкон

УК «Южное» оштрафовано на 25 тысяч рублей за нежелание отремонтировать аварийный балкон. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, в ведомство на бездействие коммунальщиков пожаловался собственник одной из квартир дома №49 по ул. Фадеева в Красноармейском районе Волгограда. В УК «Южное» владелец квартиры обращался еще летом 2016 года, после чего коммунальщики установили контрольные маячки для наблюдения за опасной бетонной плитой и запретили выходить на балкон. Однако дальше дело не продвинулось.

По факту непринятия своевременных мер по обеспечению надлежащего технического состояния общего имущества в многоквартирном доме № 49 по ул. Фадеева в г. Волгограде в отношении ООО "УК "Южное" составлен протокол по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ. При рассмотрении административного дела мировым судьей судебного участка № 139 Волгоградской области установлено, что лишь после проведения надзорных мероприятий ООО "УК "Южное" заключен договор о капитальном ремонте балконной плиты одной из квартир многоквартирного дома № 49 по ул. Фадеева в Волгограде. Однако штраф УК заплатить все же придется.



