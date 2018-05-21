В Волгограде "Красный Октябрь" прекратил сброс неочищенных стоков в Волгу

Природоохранная прокуратура заставила АО "ВМК "Красный Октябрь" прекратить сбросы загрязненных тало-дождевых вод в реку Волга через коллектор "Банный". Как сообщил ИА "Высота 102" и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов, металлургический комбинат в исполнение решения суда построил и ввел в эксплуатацию комплекс механических очистных сооружений ливневой канализации с переводом стоков в "оборотный" цикл водоснабжения. Это позволит ликвидировать сброс ливневых вод в реку Волга в объеме 100 000 м3/год, а также предотвратить поступление в реку взвешенных веществ, солей и нефтепродуктов.

Напомним, прокуратура добивалась прекращения сброса загрязненных стоков с 2014 года. Тогда в суде было доказано, что коллектор "Банный", которым пользуется комбинат, ему вовсе не принадлежит. Между тем дождевые и сточные воды с цехов "южной группы" комбината не очищались заранее, а пропускались в поверхностный слой реки в неизменном виде.



