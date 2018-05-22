







Противостояние сборных Нигерии и Исландии (группа D) на поле 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" обещает быть, как минимум, не скучным. ИА "Высота 102" продолжает серию публикаций о командах, которые сыграют в Волгограде в рамках чемпионата мира по футболу, знакомством с сильными и слабыми сторонами соперников. Примечательно, что для викингов участие в нынешнем чемпионате мира будет дебютным, тогда как сборная Нигерии вступит в борьбу за Кубок мира по футболу в шестой раз.





НИГЕРИЯ





Впервые удивить мир сборной Нигерии удалось в 1994 году на своем дебютном выступлении на чемпионате мира по футболу в США. Напористых "супер-орлов" - так неофициально называют команду - тогда не без труда смогли остановить лишь опытные итальянцы в 1/8 финала. Дойти до этого этапа в мировом турнире сборной Нигерии, которая считается одной из самых титулованных команд Африки, удавалось еще дважды - в 1998 и 2014 годах.





Сборная Нигерии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Гернот Рор. Этот немецкий специалист, в прошлом - футболист, работал с переменным успехом в различных клубах. Сборную Нигерии тренирует с 2012 года.

- Гернот Рор. Этот немецкий специалист, в прошлом - футболист, работал с переменным успехом в различных клубах. Сборную Нигерии тренирует с 2012 года. Капитан - Джон Оби Микел. Бывший игрок лондонского "Челси", а ныне полузащитник китайского клуба "Тяньцзинь Тэда", в 2013 году был признан в Нигерии спортсменом года. В национальной сборной с 2005-го.

- Джон Оби Микел. Бывший игрок лондонского "Челси", а ныне полузащитник китайского клуба "Тяньцзинь Тэда", в 2013 году был признан в Нигерии спортсменом года. В национальной сборной с 2005-го. Лучший бомбардир в историю сборной - Рашиди Йекини. Он провел 58 матчей и забил 37 голов.

- Рашиди Йекини. Он провел 58 матчей и забил 37 голов. Известный полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес в составе сборной Нигерии в четырех матчах квалификации забил 3 гола (больше всех в команде) и отдал один голевой пас. В среднем за 90 минут Мозес принимает участие в 1.9 голевых атаках.

Вилфред Ндиди, защитник английского клуба "Лестер Сити" и сборной Нигерии, за матч совершает 4.4 успешные попытки отбора мяча. Эффективность отборов Ндиди - 73%.

Оджени Онази, полузащитник турецкого клуба "Трабзонспор" и сборной Нигерии, - лидер команды по числу передач (62 за матч).

В матчах квалификации к чемпионату мира Нигерия ни разу не проиграла (без учета технического поражения). Команда в восьми матчах одержала 5 побед и трижды сыграла вничью.

Команда после быстрых атак забила 6 голов (50% от общего числа голов с игры). Это является лучшим результатом в отборе на африканском континенте.

Нигерия уверенно ведет борьбу на ключевых участках поля, в своей штрафной и зонах, к ней прилегающих. Команда выигрывает 71% единоборств.

Нигерия уступает оппонентам в ведении верховой борьбы (48%), но превосходит внизу (53%). По успешности отборов - 60% - она стала лучшей среди африканских команд.

Точность ключевых передач Нигерии составляет 54%, передач в штрафную - 52%. Это значительно выше среднего показателя африканских команд (45% и 42% соответственно).

ИСЛАНДИЯ





Дебютант ЧМ-2018 сборная Исландии стала настоящим открытием на Евро-2016. На этом турнире упорные северяне сотворили сенсацию: они дошли до 1/8 финала, где разгромили англичан. Несмотря на поражение французам в четвертьфинале в Исландию футболисты национальной сборной вернулись настоящими героями. Свою команду, которая смога подняться из разряда явных аутсайдеров до крепких середняков, болельщики называют просто - "Наши парни".





Сборная Исландии: детали и факты (по версии аналитической компании InStat)





Главный тренер - Хеймир Хадльгримссон. Успех на Евро-2016 - в том числе и его заслуга. Он тренирует национальную сборную с 2013 года.

- Хеймир Хадльгримссон. Успех на Евро-2016 - в том числе и его заслуга. Он тренирует национальную сборную с 2013 года. Капитан - Арон Гуннарссон. Футболист сборной Исландии с 2008 года. Он выступает на позициях защитника и полузащитника за валлийский клуб "Кардифф Сити".

- Арон Гуннарссон. Футболист сборной Исландии с 2008 года. Он выступает на позициях защитника и полузащитника за валлийский клуб "Кардифф Сити". Лучший бомбардир в истории сборной - Эйдур Гудьонсен. Он известен по выступлениям за испанскую "Барселону" и английский "Челси". За сборную Исландии он провел 86 игр и забил 26 голов.

- Эйдур Гудьонсен. Он известен по выступлениям за испанскую "Барселону" и английский "Челси". За сборную Исландии он провел 86 игр и забил 26 голов. Защитник российского (!) клуба "Ростов", футболист сборной Исландии Рагнар Сигурдссон принял участие в 53% голевых атаках команды, в среднем за матч он совершал 0.7 результативных действий.

Второй показатель полезности в команде после Сигурдссона у центрального защитника Кари Арнасона. Он забил два гола и отдал два голевых паса. Игрок шотландского клуба "Абердин" Арнасон выступает в составе национальной сборной с 2005 года.

Вратарь команды Ханнес Халльдорссон отразил 84% ударов. Для сравнения, средний показатель среди вратарей матчей квалификации в Европе - 66%.

Исландия в матчах квалификации забила лишь 16 голов, меньше всех команд из Европы, отобравшихся на чемпионат мира.

Все голы Исландия забила из пределов штрафной, средняя дистанция до ворот соперника - 7 метров. В позиционных и быстрых атаках команда забила равное количество голов - по 5.

Исландия очень эффективно защищалась при стандартах у своих ворот, пропустив после них лишь один гол. Из 20 подач соперника со штрафных к ударам привели лишь два (10%).

В матчах с участием Исландии происходило 29.7 фолов, 13.1 фол допускали исландцы, 16.6 - их соперники.

Исландия владела мячом лишь 43% игрового времени.

Игроки сборной Исландии за матч совершали 73 подбора, что является наивысшим показателем среди сборных Европы, отобравшихся на чемпионат мира.





Прогнозы и ставки





Сборные Нигерии и Исландии до этого еще ни разу не встречались. По прогнозам, обе команды имеют неплохие шансы на победу. Букмекеры с небольшим перевесом все же отдают предпочтение исландцам. Вероятность их победы чуть выше, чем у сборной Нигерии. Специалисты считают, что в этом противостоянии победят северяне благодаря своему упорству, дисциплинированности и неуступчивости.





Сборные Нигерии и Исландии встретятся в пятницу, 22 июня. Игра начнется в 18.00.



