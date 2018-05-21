В Волгоградской области у "полиэтиленовых городов" появилась уголовная перспектива





Возбуждением уголовных дел могут обернуться для нечистых на руку фермеров и арендаторов факты нарушения правил охраны окружающей среды и незаконного предпринимательства, которые были выявлены выявлены в ходе рейда по сельхозугодьям Городищенского и Иловлинского районов. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в прошедшей накануне проверке участвовали сотрудники подразделений по вопросам миграции, экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД, регионального и пограничного управлений ФСБ, Росгвардии, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства области, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По выявленным фактам составлены около полусотни протоколов об административных нарушениях, также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.









Самыми распространенными нарушениями, допущенными арендаторами сельхозугодий, стали порча земель и невыполнение ее рекультивации, а также нарушения требований по охране недр и водных ресурсов.

Так, в Иловлинском районе выявлены факты незаконного забора воды и использования грунтовых вод без разрешения. Были изъяты три насоса. Также выяснилось, что в хозяйствах использовались удобрения без сертификатов соответствия и безопасности. При этом химикаты разводились вблизи водоемов, а отходы в них же и сливались. Сотрудники Россельхознадзора взяли для проверки безопасности образцы выращиваемых в теплицах помидоров и огурцов.





Помимо этого стражи порядка проверили документы у более чем 200 гастарбайтеров. Были выявлены почти три десятка нарушений миграционного законодательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в том числе из-за организации незаконной миграции.

Напомним, тема загрязнения окружающей среды "фермерами" неоднократно поднималась на Экологическом совете в областной думе. Долгое время различные контролирующие органы, местные власти закрывали глаза на то, что происходит на территории районов.







