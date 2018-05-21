В Волгоградской области сократили количество субсидируемых из бюджета авиарейсов

Перечень маршрутов внутренних воздушных перевозок пассажиров, субсидируемых из областного бюджета, заметно сократился. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, теперь в данном списке остались лишь три маршрута: Волгоград-Ростов-на-Дону-Волгоград, Волгоград-Сочи-Волгоград и Волгоград-Казань-Волгоград. Ранее областной бюджет субсидировал шесть маршрутов: Волгоград-Екатеринбург-Волгоград, Волгоград-Казань-Волгоград, Волгоград-Краснодар-Волгоград, Волгоград-Минеральные Воды-Волгоград, Волгоград-Самара-Волгоград, Волгоград-Махачкала-Волгоград. Последний раз список субсидируемых маршрутов менялся летом 2016 года.

К слову, субсидии распространяются лишь на места экономкласса, кроме того, перевозчик может на них рассчитывать при условии выполнения рейсов не чаще двух раз в неделю.