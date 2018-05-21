ФОРЕКС: возможности и риски









Forex всегда чуток к экономическим новостям. Даже самое незначительное событие тут же отражается на динамике пар. Поскольку рынок находится в непрестанном движении, делать долгосрочные прогнозы здесь трудно. Соотношение рубля к доллару и евро на сегодняшний день – типичное тому подтверждение. В то время как европейская валюта стабильно дорожает, американская и российская «вибрируют». Падение рубля из-за снижения цен на нефть отчасти компенсируется незначительной инфляцией в США.

Однако могут ли трейдеры видеть происходящее более отчетливо?

Многое зависит от информации и умения пользоваться торговыми инструментами. Например, столь популярный индикатор аллигатор может привести двух разных игроков к полярным результатам. Детище Билла Вильямса действительно очень эффективно. В том случае, если индикатор применяется не сам по себе, а в сочетании с другими инструментами. Более того, в силу его специфики рекомендовать Аллигатор начинающим трейдерам не следует.





Forex всегда связан с финансовым риском

Торговать на валютном рынке, полагаясь на одну лишь интуицию, долго не получится. Без анализа предшествующих трендов можно, скорее, развлекаться, а не заниматься бизнесом. Понять подобную стратегию еще можно, если проигрыш никак не повлияет на бюджет. Желающим же всерьез заняться торговлей поможет ссылка на Стохастик. Хотя этот осциллятор не до конца понятен, разогнать депозит с его помощью реально.

Отслеживать движение курса помогает технический анализ. Без него придется больше гадать, чем что-то прогнозировать. Конечно, одно лишь изучение графиков не заменит текущей информации. Заявления финансовых учреждений и новости макроэкономического формата дадут более полное понимание ситуации конкретным трейдером.





Как любая финансовая деятельность, торговля на Форекс сопряжена со стрессом

Неотъемлемым свойством профессионала являются, таким образом, выдержка и хладнокровие. Входить в Forex лучше постепенно, начиная с краткосрочной торговли. И здесь есть, на чем базироваться. Используя скальпинг, трейдер достигнет двух целей: избежит разорения и приобретет вкус к валютной торговле.

Прогнозировать динамику рынка позволит и второстепенная экономическая информация. Например, сведения о выделении кредитов, слиянии банков, заявления известных инвесторов, случаи крупных банкротств и др. Владея такой информацией, предвидеть вектор движения валюты (пары) будет значительно проще.



