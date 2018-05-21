Пенсионера из Волгограда подозревают в покушении на убийство. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, по данным следствия, 79-летний мужчина несколько лет конфликтовал с 60-летней соседкой по даче. 15 мая вспыхнула очередная ссора, пожилой человек, схватив нож, зашел к соседке и нанес ей четыре удара ножом в спину и грудь. В это время в конфликт вмешался хозяин еще одного участка. Он выбил из рук пенсионера нож. Поняв, что чуть не убил женщину, вспыльчивый волгоградец сам вызвал скорую помощь. Женщина выжила, сейчас угрозы ее здоровью нет.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Подозреваемый раскаивается в совершенном им нападении.



