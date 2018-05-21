В Волгограде стартовало первенство России по волейболу

Шестнадцать сильнейших команд России среди девушек прибыли в Волгоград побороться за первенство России по волейболу, сообщает ИА "Высота 102". Спортсмены из Челябинска, Воронежа, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Хакасии, Карелии в течение десяти дней будут состязаться за звание сильнейших, а также приобщаться к вопросам экологии. Проведение соревнований такого уровня в Волгограде стало возможно благодаря поддержке одного из крупнейших операторов по обращению с отходами Группы Компаний "Чистый город".













Уже второй год ГК "Чистый город", руководителем которой является в прошлом известная волейболистка клуба "Динамо" Полина Вергун, сегодня также – вице-президент региональной Федерации волейбола, поддерживает в Волгограде развитие детско-юношеского спорта. "В прошлом сама была связана со спортом и не понаслышке знаю, как он воспитывает, дисциплинирует и развивает молодое поколение. Он является тем инструментом, который позволяет сформировать в головах молодых людей негативное отношение к пагубным привычкам, учит более внимательно относится к чистоте и порядку. Мы, как компания, занимающаяся экологией, ставим перед собой цель не просто оказать финансовую помощь, но и заинтересовать молодых людей вопросами экологии. Поскольку именно с юных лет формируется будущее отношение человека ко всему окружающему, зарождается понимание того, что хорошо, а что плохо. Наша цель как раз и заключается в том, чтобы через спорт научить детей любить природу и заботится о чистоте своей родной земли", - сказала Вергун.

Завершатся игры в середине следующей неделе. Помимо спортивной атрибутики, участники соревнований получат в подарок экологические брошюры, направленные на формирование культуры в сфере обращения с отходами.



