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Происшествия
 22.05.2018 09:46

В Волгограде автоледи сбила школьницу на велосипеде и скрылась

Школьница пострадала в дорожном происшествии в Кировском районе. Как сегодня сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник вечером напротив дома №130 по улице Кирова 39-летняя женщина-водитель “Hyundai Getz” сбила девочку девяти лет, которая выезжала со двора на велосипеде. При столкновении школьница ушиблась и была доставлена в травмпункт. По имеющимся сведениям, водитель с места происшествия скрылась, но позже ее задержал наряд ДПС.  

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Общество 22.05.2018 10:54

Перечень маршрутов внутренних воздушных перевозок пассажиров, субсидируемых из областного бюджета, заметно сократился. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, теперь в данном списке  остались лишь три маршрута: Волгоград-Ростов-на-Дону-Волгоград, Волгоград-Сочи-Волгоград и Волгоград-Казань-Волгоград. Ранее областной бюджет субсидировал шесть маршрутов: Волгоград-Екатеринбург-Волгоград, Волгоград-Казань-Волгоград, Волгоград-Краснодар-Волгоград, Волгоград-Минеральные Воды-Волгоград, Волгоград-Самара-Волгоград, Волгоград-Махачкала-Волгоград. Последний раз список субсидируемых маршрутов менялся летом 2016 года.  К слову, субсидии распространяются лишь на места экономкласса, кроме того, перевозчик может на них рассчитывать при условии выполнения рейсов не чаще двух раз в неделю. 
Прочитана: 601 раз
Общество 22.05.2018 10:43

РУСАЛ запускает онлайн-голосование за героев проекта «Настоящие истории» Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, запускает онлайн-голосование за героев проекта «Настоящие истории». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, цель проекта – популяризовать профессию металлурга, показать разносторонних, талантливых и увлеченных представителей этой профессии. Голосование за героев телепроекта «Настоящие истории» пройдет с 21 мая по 11 июня.  В течение этого времени 47 претендентов будут соревноваться за выход в тройку победителей, чтобы стать главными действующими лицами новых короткометражных фильмов  о сотрудниках РУСАЛа. В голосовании может принять участие любой пользователь интернета, для этого необходимо пройти на сайт istorii.rusal.ru и отдать свой голос за одного...
Прочитана: 178 раз
Аналитика 22.05.2018 10:40

В Волгоградской области впервые за длительный период статистического наблюдения заметно увеличились цены на бензин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по данным на 21 мая цена бензина марки АИ-92 составила 40,49 рублей за литр, бензина марки АИ-95 – 44,03 рубля за литр. Бензин марки АИ-98 стоит теперь 49,30 рубля, дизельное топливо – 42,12 рубля за литр. Стоимость нефтепродуктов повысилась от 1,67% до 2,68% по сравнению с данными последнего статистического наблюдения. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98. Например, еще 14 мая этот вид топлива стоил 48,30 рублей за литр. Согласно недельным данным, повышение цен на различные виды бензина...
Прочитана: 956 раз
Расследования 22.05.2018 10:28

Пенсионера из Волгограда подозревают в покушении на убийство. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая,  по данным следствия, 79-летний мужчина несколько  лет конфликтовал с 60-летней соседкой по даче. 15 мая вспыхнула очередная ссора, пожилой человек, схватив нож, зашел к соседке и нанес ей четыре удара ножом в спину и грудь. В это время в конфликт вмешался хозяин еще одного участка. Он выбил из рук пенсионера нож. Поняв, что чуть не убил женщину, вспыльчивый волгоградец сам вызвал скорую помощь. Женщина выжила, сейчас угрозы ее здоровью нет. По факту нападения возбуждено уголовное дело. Сейчас...
Прочитана: 425 раз
Спорт 22.05.2018 10:10

В Волгограде стартовало первенство России по волейболуШестнадцать сильнейших команд России среди девушек прибыли в Волгоград побороться за первенство России по волейболу, сообщает ИА "Высота 102". Спортсмены из Челябинска, Воронежа, Москвы, Краснодарского края, Нижегородской области, Ростова-на-Дону, Хакасии, Карелии в течение десяти дней будут состязаться за звание сильнейших, а также приобщаться к вопросам экологии. Проведение соревнований такого уровня в Волгограде стало возможно благодаря поддержке одного из крупнейших операторов по обращению с отходами Группы Компаний "Чистый город".  Уже второй год ГК "Чистый город", руководителем которой является в прошлом известная волейболистка клуба "Динамо" Полина Вергун, сегодня также – вице-президент региональной Федерации волейбола, поддерживает в...
Прочитана: 413 раз
Газетный киоск 22.05.2018 08:46

ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Плановых отключений горячего и холодного водоснабжения в Волгограде во время игр чемпионата мира по футболу не будет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службах компаний-операторов "Концессия теплоснабжения" и "Концессия водоснабжения". "Отключений горячей воды во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде не будет. График гидравлических испытаний и плановых профилактических работ на котельных на этот год составлялся с учетом проведения этим летом чемпионата мира по футболу",- сказал представитель "Концессии теплоснабжения". По его словам, все ремонты и испытания систем по подготовке города к осенне-зимнему периоду будут проведены либо до, либо после ЧМ-2018. "Подготовка города-миллионника к осенне-зимнему периоду будет выполнена на 100%", -...
Прочитана: 1377 раз
Борьба с коррупцией 22.05.2018 08:25

Судьи арбитражного суда Волгоградской области опубликовали декларации Сотрудники арбитражного суда Волгоградской области - государственного органа, осуществляющего правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, отчитались в доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения, председатель арбитражного суда Виктор Романов задекларировал годовой доход в сумме около 3-х миллионов  рублей. Заместитель председателя арбитражного суда Волгоградской области Иван Ландин подал сведения о доходе в 3 миллиона  222 тысячи рублей. Что касается рядовых судей, то их доходы за 12 месяцев 2017 года составляют в основном от 2-х до 6-ти с лишним миллионов рублей. Должность судьи одна из самых высокооплачиваемых...
Прочитана: 1655 раз
Аналитика 22.05.2018 05:50

Долговые обязательства Волгоградской области, по последним данным Минфина на 1 мая 2018 года, оценены в объеме 54,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное министерство. На 1 апреля этот показатель составлял 52,9 миллиарда рублей. Однако на начало года долг региона был выше – 54,8 миллиарда рублей. Напомним, в структуру госдолга входят коммерческие и бюджетные кредиты органа исполнительной власти и муниципалитетов, государственные гарантии, а также государственные ценные бумаги. 
Прочитана: 1749 раз
Аналитика 21.05.2018 20:00

Смотрите сегодня в программе: в Волгограде с мощным ускорением наводят лоск перед приездом гостей чемпионата мира по футболу. Спортивные функционеры хотят от команды «Ротор Волгоград» результатов: про воспитание резерва из местных футболистов уже и не вспоминают. Движение велосипедистов вперед не остановить: волгоградский велопарад собрал рекордное количество участников. Посильный вклад в дело строительства храма: горожане начали покупать именные кирпичи для стен Александро - Невского собора. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19:00  в...
Прочитана: 23993 раз
Экология 21.05.2018 18:29

Вернуть государству 373 гектара земель лесного фонда придется ООО “Гермес-ритейл”, ранее известному как ООО “МАН”. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Иловлинский районный суд обязал это сделать компанию и ее генерального директора Андрея Воробьева. Прокурорская проверка показала, что в с 2015 по 2016 годы несколько частных лиц выкупили у бывшего совхоза “Трехостровской” 1109 гектаров земель.  При межевании земельных участков сельскохозяйственного назначения в их состав попали земли лесного фонда Российской Федерации. Затем  ООО “МАН” и Андрей Воробьев выкупили эти участки и стали фактическими владельцами острова Качалинский. При этом  сам остров входит в особо охраняемую территорию регионального...
Прочитана: 3066 раз
Происшествия 21.05.2018 18:28

Информация о падении в Волгу вертолета в Советском районе Волгограда не подтвердилась. Как сообщили ИА “Высота 102” в областной службе спасения, сигнал о подобном ЧП поступил, полученные сведения были проверены и не подтвердились. Очевидцы рассказывали, что на предполагаемом месте происшествия работал спасательный катер. Есть данные, что сообщение было чьей-то шуткой. Ведется поиск дезинформатора. 
Прочитана: 3855 раз
Происшествия 21.05.2018 17:09

Загоревшаяся на стройке гостиницы Волгограда бочка с битумом напугала горожан Небольшое возгорание на стройплощадке у Астраханского моста, где возводят гостиницу,   напугало волгоградцев. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, тревожное сообщение о ЧП  по адресу улица Краснознаменская дом  №5а поступило на пульт дежурного в 16:40. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Оказалось, что в бочке загорелся битум. От огня никто не пострадал. Специалисты выясняют причины случившегося. Между тем, жители близлежащих домов вынуждены были закрыть окна из-за запаха гари и клубов черного дыма, которые доносил очаг пожара.  Фото: Евгений Безруков
Прочитана: 2374 раз
Экология 21.05.2018 16:57

Сегодня ФАС России признала неправомерным допуск ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Федеральное антимонопольное ведомство посчитало, что данную компанию организатор торгов – комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области - должен был снять еще на первом этапе конкурса из-за допущенных нарушений в конкурсной документации. Напомним, что ООО "Управление отходами Волгоград" предоставило банковскую гарантию по 44-ФЗ вместо 881-ПП РФ (по условиям конкурса), где принципиально разные требования. Данное нарушение является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса. Однако компанию пропустили в финал. Жалобу...
Прочитана: 5731 раз
Телеком 21.05.2018 14:57

«МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «МегаФон» запускает новую линейку тарифов для корпоративных клиентов «Управляй!». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, это первый на рынке тариф-конструктор, созданный на основе анализа больших данных и конкретных потребностей бизнеса. Тарифы новой линейки позволяют выбрать нужный объем услуг связи в зависимости от ежедневных задач каждого сотрудника.  В результате масштабного исследования более чем миллиона корпоративных абонентов, создана новая линейка тарифов, которая учитывает реальные потребности клиентов с разным размером и типом бизнеса. На основе анализа больших данных оператор выделил четыре модели потребления и разработал четыре соответствующих им тарифа: для руководителей бизнеса («Управляй! Руководитель»), для ключевых сотрудников...
Прочитана: 2083 раз
Общество 21.05.2018 14:50

Эксплуатация двух котельных в станице Нехаевская прекращена на 60 суток из-за многочисленных нарушений правил технической эксплуатации и противопожарного режима. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Нехаевский районный суд. Административный материал в суд поступил от Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, специалисты которого провели проверку МУП "Нехаевское многоотраслевое производственное объединение коммунального хозяйства" (МУП "Нехаевское МПОКХ"). Нарушения были выявлены при эксплуатации котельной "Центральная", расположенной по ул. Октябрьская, д.71, и котельной, расположенной по ул. Рабочая, д.7.  В частности было установлено, что в котельной "Центральная" неисправны предохранительные клапаны, не работает автоматика безопасности, а по периметру здания котельной разрушена отмостка, не выполняется ремонт здания, отсутствует календарный...
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