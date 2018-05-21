Отключать воду у жителей Волгограда во время ЧМ-2018 не будут

ВОЛГОГРАД, /ТАСС/. Плановых отключений горячего и холодного водоснабжения в Волгограде во время игр чемпионата мира по футболу не будет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службах компаний-операторов "Концессия теплоснабжения" и "Концессия водоснабжения".

"Отключений горячей воды во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде не будет. График гидравлических испытаний и плановых профилактических работ на котельных на этот год составлялся с учетом проведения этим летом чемпионата мира по футболу",- сказал представитель "Концессии теплоснабжения".

По его словам, все ремонты и испытания систем по подготовке города к осенне-зимнему периоду будут проведены либо до, либо после ЧМ-2018. "Подготовка города-миллионника к осенне-зимнему периоду будет выполнена на 100%", - подчеркнул представитель компании.

В "Концессии водоснабжения" отметили, что также не будут проводить каких-либо ремонтных работ на водопроводе во время ЧМ-2018, не планируется в этот период и отключений водоснабжения. При этом все запланированные на этот год профилактические работы, в частности по подготовке сетей Волгограда к зимнему периоду, будут полностью выполнены, - сказала представитель компании.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет в июне-июле 2018 года в 11 городах страны. Во время групповой стадии чемпионата мира на "Волгоград-Арене" сыграют сборные Англии и Туниса (18 июня), Нигерии и Исландии (22 июня), Саудовской Аравии и Египта (25 июня), Польши и Японии (28 июня).