











Сотрудники арбитражного суда Волгоградской области - государственного органа, осуществляющего правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, отчитались в доходах за 2017 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сведения, председатель арбитражного суда Виктор Романов задекларировал годовой доход в сумме около 3-х миллионов рублей. Заместитель председателя арбитражного суда Волгоградской области Иван Ландин подал сведения о доходе в 3 миллиона 222 тысячи рублей. Что касается рядовых судей, то их доходы за 12 месяцев 2017 года составляют в основном от 2-х до 6-ти с лишним миллионов рублей. Должность судьи одна из самых высокооплачиваемых в государственном аппарате, поэтому цифры, которые показали служители Фемиды - соответствующие. Кроме того, члены семей некоторых вершителей правосудия тоже являются успешными людьми. Так, супруг судьи Прониной (доход 2 млн 181 тыс) показал в 2017 году доход более 29 миллионов рублей, а муж судьи Напалковой (доход 45 тыс 900 руб) принес в семью почти 13 миллионов.







