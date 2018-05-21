Сегодня ФАС России признала неправомерным допуск ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в конкурсе по отбору регионального оператора в сфере обращения с ТКО в Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102". Федеральное антимонопольное ведомство посчитало, что данную компанию организатор торгов – комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области - должен был снять еще на первом этапе конкурса из-за допущенных нарушений в конкурсной документации. Напомним, что ООО "Управление отходами Волгоград" предоставило банковскую гарантию по 44-ФЗ вместо 881-ПП РФ (по условиям конкурса), где принципиально разные требования. Данное нарушение является основанием для отклонения участника от прохождения дальнейших этапов конкурса. Однако компанию пропустили в финал. Жалобу в ФАС России на правомерность допуска ООО "Управление отходами Волгоград" подала другая компания - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город"), которая также подала заявку на участие в конкурсе. Примечательно, что ООО "Управление отходами Волгоград" позднее также подала в ФАС России жалобу, но сегодня антимонопольное ведомство ее отклонило.

Напомним, в Волгоградской области на конкурс подали заявки только две компании - ООО "Спецпроект" (входит в ГК "Чистый город") и ООО "Управление отходами Волгоград" (имеет отношение к компаниям "Концессии водоснабжения" и "Концессии теплоснабжения"). Как ранее сообщалось, юристы ГК "Чистый город" нашли в заявке компании-конкурента серьезные нарушения, которые должны было явиться основанием для отклонения от конкурса ООО "Управление отходами" еще на этапе рассмотрения. Однако конкурсная комиссия допустила к участию всех претендентов, а через несколько дней приняла уже другое решение - отклонила обе заявки и признала конкурс несостоявшимся. Произошло это за несколько часов до того, как ФАС России приостановила торги по выбору регионального оператора в Волгоградской области по жалобе ООО "Спецпроект" на действия организаторов торгов – комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области. Компания просила рассмотреть правомерность допуска компании ООО "Управление отходами Волгоград" к участию в торгах и разрешить вопрос о признании единственным участником ООО "Спецпроект", подавшим заявку в соответствии со всеми требованиями конкурсной документации. Также компания просит признать итоговые протоколы конкурсной комиссии незаконными и подлежащими отмене.

По остальным вопросам ФАС России еще решение не озвучило.



